Des chiffres et des lettres perd sa quotidienne au profit de Cyril Féraud : Patrice Laffont, "déçu", le tacle

La conférence de presse de France Télévisions qui a eu lieu mercredi 6 juillet 2022 n'était pas pour ravir au plus grand nombre. La présidente du groupe, Delphine Ernotte, a en effet fait des annonces retentissantes, comme la fin des journaux régionaux sur France 3, au grand dam de Catherine Matausch, ou encore le changement de diffusion du jeu Des chiffres et des lettres.

Depuis 50 ans, le programme n'avait pas bougé de case horaire et était le rendez-vous quotidien incontournable de France 3, à 16h10. Mais voilà, dès la rentrée prochaine, les téléspectateurs ne pourront suivre Des chiffres et des lettres que le week-end à 17h. Un gros changement qui ne fait pas franchement plaisir à Patrice Laffont, ancien animateur emblématique du jeu entre 1972 et 1990 devenu son producteur artistique en 2000. Contacté par Nice Matin, l'animateur a fait part de sa colère. "Je suis profondément déçu de cette décision. C'est triste", a-t-il confié, révélant avoir alors songé "à claquer et tout arrêter". L'animateur estime même qu'il "aurait été plus cohérent d'y mettre fin". Finalement, il veut encore croire au potentiel du jeu culte. "On va quand même essayer de se battre le temps que ça durera. On nous a dit que passer après Michel Drucker, c'était formidable. On verra en juin prochain si on nous mange ou pas."

France Télévisions compte en tout cas revoir la mécanique de l'émission. D'après nos confrères, une règle en particulier va évoluer, celle du Mot le plus long. Dorénavant, Laurent Romejko, qui a repris les rênes en 1992, proposera aux candidats de trouver des mots de onze lettres au lieu de dix.

En semaine, c'est un nouveau jeu qui sera lancé sur la case de Des chiffres et des lettres, intitulé Duels en famille. Le concept : deux familles s'affronteront sur une série de trois duels dans le but de remporter jusqu'à 13 000 euros. Cyril Féraud a été choisi pour animer ce divertissement inédit, lui qui est déjà un visage phare de France 3 avec Slam et La carte aux trésors. Là encore, Patrice Laffont y est allé de son petit commentaire. "Cyril ? Je l'aime beaucoup même s'il ne m'a pas appelé. Mais il en fait un peu trop, non ?", a-t-il lâché.