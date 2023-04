Patrice Laffont fusionnel avec sa sublime fille Mathilde, un lien qu'il n'a pas avec ses autres enfants...

Patrice Laffont a plus d'une corde à son arc. Aux commandes du jeu Des chiffres et des lettres entre 1972 et 1989, il s'illustre ensuite à la présentation de Fort Boyard de 1990 à 1999 et à celle de Pyramide de 1991 à 2001. En parallèle, il est aussi comédien et brille aussi bien sur les planches. Mais il y a un rôle pour lequel il estime avoir fauté : celui de père. Il est en effet le papa de trois enfants : Fabrice (réalisateur), Axelle (née en 1970 et elle aussi animatrice), tous deux issus de sa relation avec sa première compagne Catherine et enfin Mathilde (née en 1996 et comédienne) issue de son amour pour Valérie, sa femme actuelle. Dans un entretien accordé au magazine Gala, Patrice Laffont a évoqué les liens distendus qui l'unissent à ses deux premiers enfants.

Ce n'est pas toujours facile de concilier travail et vie privée. Patrice Laffont en sait quelque chose puisqu'il a lui-même eu beaucoup de mal à le faire. S'il est très proche de sa dernière fille Mathilde, avec qui il a brillé sur les planches, il n'hésite pas à avouer être moins en contact avec ses deux premiers enfants. Et pour cause : ces derniers semblent lui en vouloir de son absence durant leur enfance. "Quand ils étaient enfants, j'étais à fond dans le boulot et j'ai quelques regrets les concernant...", avoue-t-il avec peine. Très ambitieux, Patrice Laffont fait passer sa carrière professionnelle avant sa famille. Une décision qu'il paye aujourd'hui puisqu'il a peu de liens avec ses aînés...

Ils ont le droit de me le reprocher

Conscient d'avoir failli à son rôle de père, Patrice Laffont ne peut malheureusement plus rien faire pour renouer une complicité. "J'ai été plus présent pour Mathilde que pour eux. Ils ont le droit de me le reprocher. Axelle, par exemple, a toujours refusé de faire des choses avec moi... Elle n'a pas voulu professionnellement de cette filiation, c'est comme ça !", a-t-il ensuite déploré. Alors il se contente de maintenir le peu de liens qui restent sans chercher à trop s'immiscer dans la vie de ses premiers enfants... Entre ses trois enfants en revanche, l'ambiance est au beau fixe et il n'y a aucun conflit à l'horizon.

Peu avare en confidences privées, Patrice Laffont a pour habitude de beaucoup se livrer. Il admet notamment avoir été "un peu volage" avec sa première compagne Catherine. Aujourd'hui, il est en couple et marié avec Valérie et file le parfait amour depuis leur réconciliation.