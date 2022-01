Patrice Laffont "un peu volage" : il reconnaît avoir "déconné" avec la mère d'Axelle et Fabrice

À 83 ans, Patrice Laffont peut se vanter d'avoir vécu une belle vie. L'animateur emblématique a toutefois quelques regrets, surtout lorsqu'il repense à son premier mariage avec une certaine Catherine, la mère de se ses enfants Axelle et Fabrice. Il reconnaît dans le podcast de Télé Loisirs, Parents d'abord, être en grande partie responsable de leur séparation. "C'est moi qui en quelque sorte avais un peu 'déconné'. J'étais un peu volage, je n'étais pas un papa super et je n'étais pas un mari super...", a-t-il avoué à nos confrères.

À l'époque, Patrice Laffont était alors complètement passé à côté de sa vie de famille. "Je pense que je n'étais pas un papa terrible à cette époque-là", estime-t-il avec honnêteté. Un sujet qu'il évoque avec la même liberté auprès d'Axelle et Fabrice aujourd'hui "maintenant qu'ils sont grands". "Il n'y a pas longtemps, Axelle m'a dit : 'Tu te souviens, tu ne m'as jamais aidée à faire mes devoirs'", a-t-il rapporté. Un reproche qu'il comprend et qu'il accepte totalement. "Je n'étais pas du tout intéressé à leurs études", est-il forcé de confirmer.

Patrice Laffont n'a pas reproduit les erreurs du passé avec sa petite dernière, Mathilde, née dans les années 1990 de son mariage avec sa deuxième femme Valérie. C'est toujours aux côtés de cette dernière qu'il s'épanouit pleinement, après 23 ans d'amour. L'ancien présentateur de Des chiffres et des lettres (de 1972 à 1989) et Valérie ont néanmoins déjà connu des périodes troubles, allant jusqu'à la rupture...

"On s'est séparés, sans divorcer. Et depuis un an, on refait toit commun. Valérie est la femme de ma vie. On ne s'est jamais quittés en quelque sorte. Ça se passe magnifiquement bien. On est mariés depuis vingt-trois ans. Quand je l'ai connue, elle avait 18 ans, et moi 40. J'ai toujours été avec des femmes plus jeunes...", avait-il confié pour Ici Paris en 2020.