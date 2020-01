Patrice Laffont à nouveau en couple avec son épouse : "C'est la femme de ma vie"

Si Patrice Laffont est actuellement dans une situation financière compliquée, il peut désormais compter sur sa femme Valérie. En effet, dans le magazine Ici Paris du 22 janvier 2020, l'animateur de 80 ans a confié être de nouveau en couple avec elle, après une séparation dont on ne connaît la durée.

"On s'est séparés, sans divorcer. Et depuis un an, on refait toit commun. Valérie est la femme de ma vie. On ne s'est jamais quittés en quelque sorte. Ça se passe magnifiquement bien. On est mariés depuis vingt-trois ans", révèle Patrice Laffont au média. "Quand je l'ai connue, elle avait 18 ans, et moi 40. J'ai toujours été avec des femmes plus jeunes...", admet-il également.

Cette heureuse nouvelle est un rayon de soleil dans le quotidien désormais difficile de Patrice Laffont... En fin d'année 2019, l'animateur révélait avoir quelques problèmes d'argent : "J'ai tout dépensé, j'ai rien acheté. Je suis pas dans la mouise, mais si je vis encore quelques années, je vais avoir une fin de vie assez difficile pécuniairement parlant", déclarait-il ainsi dans l'émission Good Morning Week-end, sur la chaîne Non Stop People.

Heureux papa de trois enfants, Axelle Laffont (49 ans), Fabrice et Mathilde Laffont (25 ans), l'animateur a fait tout son possible pour les soutenir financièrement, au risque de parfois s'oublier lui-même : "J'ai aidé mes enfants à démarrer dans la vie. Mais je n'ai pas l'instinct de possession. Je n'ai rien mis de côté. Je me le reproche, mais le principal, c'est l'amour, que je leur souhaite."

Aujourd'hui, Patrice Laffont s'apprête à remonter sur les planches. À l'été 2020, celui qui a animé Fort Boyard de 1990 à 1999, rejoindra à nouveau le casting de la pièce Dernier tour de piste aux côtés de Jean-Marie Bigard. À 80 ans, Patrice Laffont a encore la forme et estime même avoir "de bons gènes". On est curieux d'en savoir plus sur ses prochains projets !