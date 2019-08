Patrice Laffont sans argent : "J'ai tout dépensé"

Ce mercredi 21 août 2019, l'animateur Patrice Laffont fête ses 80 ans. L'occasion de regarder dans le rétro et de faire le point sur sa vie et sa carrière. C'est ce qu'il a d'ailleurs volontiers accepté de faire pour Télé Loisirs. Cash, il a affirmé être aujourd'hui sans le sou !

Interrogé sur le bilan qu'il fait de sa longue carrière à la télévision, Patrice Laffont a admis avoir pleinement vécu. Peut-être un peu trop... "J'aime bien la vie que j'ai menée. Je me suis bien marré. J'ai gagné pas mal d'argent même si je n'ai plus rien, car j'ai tout dépensé. Je suis une vraie cigale. J'ai eu une chance extraordinaire dans ma vie et à la télévision. J'ai fait un bilan dernièrement et je me suis dit que, finalement, ma grande force et ma grande faiblesse, c'était de ne pas avoir eu de rêves. J'ai toujours pris ce qu'on m'a donné, je n'ai jamais été jaloux d'autres, j'ai bien vécu, j'ai profité. J'ai écrit, je viens de finir une pièce que j'espère jouer si Dieu m'en laisse l'occasion", a-t-il confié au site.

Les confidences de Patrice Laffont sur ses problèmes financiers sont d'autant plus étonnantes qu'il est une figure incontournable du PAF. Il a animé plusieurs émissions cultes du petit écran : Des chiffres et des lettres de 1972 à 1989, Fort Boyard de 1990 à 1999 ou encore Pyramide de 1991 à 2001. On imagine aisément que ces programmes lui ont sans doute rapporté de coquettes sommes... Désormais, il confesse cependant que "la retraite, [il y est] depuis un moment au point de vue financier", mais qu'il fourmille encore de projets, surtout qu'il garde encore la forme. Ainsi, il s'active particulièrement au théâtre. Il joue actuellement dans la pièce Dernier Tour de piste de Jean Franco aux côtés, notamment, de Jean-Marie Bigard sur la scène de l'Alhambra de Paris jusqu'en octobre prochain.

Thomas Montet