Des chiffres et des lettres : L'avocat de Bertrand Renard et Arielle Boulin-Prat fait de nouvelles révélations

Maître Juliette Mascart représente les deux figures emblématiques de l'émission Des chiffres et des lettres, Bertrand Renard, spécialiste des chiffres depuis 1975, et Arielle Boulin-Prat, pro des lettres présente depuis 1986. Ils sont en conflit avec France Télévisions et chaque partie ne cesse de donner son point de vue. Cette fois, c'est dans Le Parisien et via leur avocate que les deux réagissent.

Mardi 23 août 2022, France Télévisions a répondu aux accusations des deux experts après qu'ils ont fait savoir que leur départ Des Chiffres et des lettres n'était pas dû à un désaccord contractuel et qu'en réalité c'était un peu plus complexe que cela. Selon eux, le groupe aurait exigé une baisse de leur salaire de l'ordre de 60% et a refusé de leur accorder un CDI alors qu'ils sont en CDD depuis 36 ans pour Arielle, et 47 ans pour Bertrand. Sur ce fait, France Télévisions a répondu par communiqué et a précisé que tout était parfaitement légal : "[Ils] ont été engagés dans le cadre de contrats à durée déterminée d'usage, conformément aux articles L1242-2 et D1242-1 du Code du travail et à l'accord national professionnel du 22 décembre 2006 conclu au sein de la branche de la télédiffusion." Mais voila que leur avocate, dans Le Parisien, revient sur cette légalité. Pour elle, reconduire ces CDDU pendant des décennies est "parfaitement irrégulier". "Il est impossible de pourvoir un emploi de manière permanente avec ce type de contrats", explique-t-elle. Ces contrats doivent en effet être "utilisés que pour répondre à des besoins ponctuels et immédiats pour un poste spécifique", rappelle le quotidien.

France Télévision ne se laisse pas faire, a répondu et a même fait une précision sur la demande de CDI d'Arielle Boulin-Prat et Bertrand Renard qui est en réalité impossible : "Le recours à ces contrats [les CDDU, ndlr] est autorisé et pratiqué par l'ensemble de la profession. Cela tient au fait que la reconduction d'une émission dans une grille est réinterrogée chaque année. (...) Madame Boulin-Prat et Monsieur Renard ont travaillé environ 35 à 40 jours par an, regroupés en 6 à 8 sessions. Ils n'ont donc pas collaboré dans les conditions d'un CDI à temps plein."

En tout cas, les anciens experts Des Chiffres et des lettres n'ont le droit ni a des primes d'ancienneté "ni de prime de précarité ni d'accès aux avantages sociaux de France Télévisions". Leur avocate a en effet fait savoir que depuis l'annulation des tournages ils n'ont plus de revenus.

Rappelons que Des chiffres et des lettres sera prochainement diffusée deux fois par semaine à 17H15 le samedi et le dimanche, au lieu de six fois. Si l'identité du remplaçant de Bertrand Renard vient d'être dévoilée, celle d'Arielle Boulin-Prat n'a pas été officialisée. On sait tout de même qu'il s'agit d'une professeure de lettres découverte sur la chaîne éducative Lumni.