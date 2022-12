Laurent Romejko : Sa fille Mathilde est sublime, une belle blonde qui ressemble beaucoup à sa maman

Ce mardi 27 décembre 2022 est un jour particulier pour Laurent Romejko. Le présentateur de France Télévisions aux commandes de Des Chiffres et des lettres fête ses 59 ans. Nul doute que pour l'occasion, il sera entouré de sa famille, dont sa fille Mathilde (27 ans).

Comme son papa, la charmante blonde qui ressemble fort à sa maman, a un pied dans le monde des médias. Elle a tout d'abord suivi une formation à l'Ecole Supérieure des métiers de l'Image, du Son et du Web. Une fois son BTS audiovisuel avec option gestion de production en poche en 2019, elle s'est mise en quête d'un travail. Et elle n'a pas tardé à trouver un poste. De juin 2019 à mars 2020, Mathilde a été assistante de production chez Coyote Conseil (société de production de télévision française créée en janvier 1989 par l'animateur Christophe Dechavanne et Fabrice Bonanno). C'est ensuite chez Carson Prod (créée en 2001 par les défunts Franck Saurat et Jean-Luc Delarue) qu'elle a exercé ce métier durant trois mois, avant d'être embauchée en tant que chargée de production par le groupe TF1 (pour l'émission 50 Minutes Inside). Un poste qu'elle a occupé jusqu'en mai 2022.

Depuis, Mathilde ne chôme pas puisqu'elle a immédiatement retrouvé du travail, mais en tant que productrice vidéo cette fois. Elle est en CDI pour le groupe média Condé Nast France, qui est éditeur des magazines Vogue France, GQ, Vanity Fair et AD Magazine. Des expériences qu'elle a partagées sur son compte LinkedIn.

La soeur d'Anne et Louis (30 ans et 22 ans) est aussi active sur les réseaux sociaux. Sur Facebook, Mathilde Romejko a dévoilé plusieurs photos sur lesquelles elle apparaît seule ou en charmante compagnie. En juin 2021 par exemple, elle a posé avec un beau brun. Et le cliché était accompagné d'un émoji représentant un coeur. S'agit-il de son petit ami ? Le mystère reste entier pour l'heure.

Si elle se plaît à partager quelques bribes de sa vie, Laurent Romejko est quant à lui plus discret en ce qui concerne sa vie privée. Toutefois, le 17 août 2020, il avait dévoilé une photo de Mathilde quand elle était plus jeune, afin de lui souhaiter un bon anniversaire.