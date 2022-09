Des Chiffres et des lettres : photos de la nouvelle équipe au complet avant la grande première

Après cinquante ans de diffusion, l'émission Des Chiffres et des lettres (France 3) a vu son fonctionnement bouleversé. Tout d'abord, le programme change de case horaire puisqu'il a été remplacé par Duels en famille, le nouveau jeu de Cyril Féraud. En outre, Bertrand Renard, spécialiste des chiffres depuis 1975, et Arielle Boulin-Prat, pro des lettres depuis 1986, ont été écartés. Ce sont donc de nouveaux visages que les téléspectateurs découvriront lors de la reprise du jeu.

Et celle-ci approche à grands pas puisque c'est le samedi 17 septembre 2022 que Des Chiffres et des lettres fera son retour à l'antenne, à 17h10. L'émission sera ensuite diffusée chaque samedi et chaque dimanche au même horaire. Comme vous pouvez le découvrir dans le diaporama, Laurent Romejko est toujours aux commandes (depuis 1992). Mais il ne sera donc plus entouré de Bertrand Renard et Arielle Boulin-Prat. Ce sont Blandine Maire et Stéphane Crosnier qui feront leurs premiers pas dans le jeu télévisé, dans l'espoir sans doute de conquérir le coeur du public. Le producteur Patrice Laffont l'a en tout cas tout de suite été. "Le premier est Stéphane Crosnier, qui s'est tout de suite imposé à moi. C'est un ancien candidat très charismatique, prodigieux en chiffres. Il a été brillant dans de nombreux tournois de Des chiffres et des lettres. Mais il a également un très bon sens de la télé puisqu'il a travaillé en tant que rédacteur en chef sport chez BFM TV et RMC Sport", confiait-il à Télé 7 Jours en août dernier. Et d'ajouter que tout le monde a été emballé par le casting de sa collègue, qui est professeure à l'école élémentaire, en classe de CM2. "Elle a un gros background, car elle est juriste et a aussi travaillé à la télévision en tant que journaliste en travaillant avec Olivier Minne ou sur Fort Boyard", précisait-il.

Mais deux autres sont bien moins heureux, il s'agit évidemment de Bertrand Renard et Arielle Boulin-Prat qui ont été, selon leurs dires, virés avec "une rare violence". "Pour la chaîne nous ne sommes rien. On a eu aucun coup de fil. On a été virés, en visio, en 10 minutes. C'est ça la réalité", avait confié cette dernière sur les ondes de Virgin Radio début septembre. Elle avait également révélé qu'ils ont été privés d'adieux. L'affaire avait commencé lorsque Bertrand Renard et son ancienne collègue avaient évoqué la façon "inhumaine" dont ils ont été écartés. Ils avaient expliqué que leur départ avait des origines plus complexes que le désaccord contractuel avancé par la chaîne. Tous deux ont fait appel à un avocat. De son côté, France Télévisions a répliqué sur les révélations faites sur leurs CDD renouvelés depuis 36 ans pour Arielle, et 47 ans pour Bertrand.