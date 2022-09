Diaporama : Des Chiffres et des lettres : photos de la nouvelle équipe au complet avant la grande première

Des Chiffres et des lettres : photos de la nouvelle équipe au complet avant la grande première

2 / 16

Exclusif - Blandine Maire, Laurent Romejko, Stéphane Crosnier - Enregistrement de la première du jeu "Des chiffres et des lettres" à Paris, France. Le jeu "Des chiffres et des lettres" sera diffusé tous les samedis et dimanches sur France 3 à 17h10. © Jack Tribeca/Bestimage