Des chiffres et des lettres : Privés d'adieux et virés par visio, nouvelles révélations d'Arielle Boulin-Prat

L'émission Des chiffres et des lettres n'arrête pas de faire parler d'elle. Si il a été annoncé que le jeu de France 3 bascule le week-end afin de laisser la place à Cyril Féraud et son nouveau divertissement en semaine, la nouvelle qui est vraiment compliquée à digérer pour les fans, c'est le fait que Bertrand Renard, spécialiste des chiffres depuis 1975, et Arielle Boulin-Prat, pro des lettres depuis 1986, ont été renvoyés. Selon les dires des principaux intéressés, cela s'est fait avec "une rare violence". Vendredi 2 septembre, Arielle Boulin-Prat en a dit plus sur son renvoi, c'était dans la matinale de Virgin Radio avec Guillaume Genton.

Elle était interviewée au téléphone et était encore en colère et sous le choc. Elle qui a été en CDD pendant 36 ans pour ce programme a déclaré : "Pour la chaîne nous ne sommes rien. On a eu aucun coup de fil. On a été virés, en visio, en 10 minutes. C'est ça la réalité." Des propos qui ont choqué absolument tout le monde dans l'équipe de Guillaume Genton et notamment Diane Leyre, Miss France 2022 et chroniqueuse dans l'émission.

Autre révélation : ils sont privés d'adieux. Ces derniers auraient dû/pu avoir lieu le 11 septembre lors de leur dernière apparition dans le programme mais non, rien n'est prévu. "La dernière émission a été enregistrée au mois de mai, époque où il n'était question de rien, c'est terrible", a continué Arielle Boulin-Prat, laquelle a perdu 5 kilos et ne dort plus depuis qu'elle a été virée.