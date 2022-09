Arielle Boulin-Prat écartée Des chiffres et des lettres : perte de poids imprévue, ses confidences inquiétantes

Ces dernières semaines, Des chiffres et des lettres est au coeur d'une polémique sans précédent. Non seulement il a été décidé de faire basculer le jeu de France 3 le week-end, ce qui laisse ainsi la place à Cyril Féraud et son nouveau divertissement en semaine, mais en plus, la nouvelle version du programme se fera sans Bertrand Renard, spécialiste des chiffres depuis 1975, et Arielle Boulin-Prat, pro des lettres depuis 1986. Ces derniers se sont tout bonnement fait virer avec "une rare violence" selon eux et les noms de leurs remplaçants ont d'ores et déjà été dévoilés.

En guerre avec France Télévisions, Bertrand Renard et Arielle Boulin-Prat ont bien du mal à digérer la pilule. "C'est du gâchis", a déploré le matheux qui a passé près d'un demi-siècle dans cette émission dans une interview pour Gala parue ce jeudi 1er septembre. Pour sa camarade, cette situation fâcheuse a même fini par avoir un impact sur sa santé. "On est méprisés et maltraités. J'ai perdu 5 kilos et je ne dors plus", a-t-elle révélé. Et de regretter : "Nous ne pourrons même pas dire au revoir aux téléspectateurs."

Laurent Romejko et Patrice Laffont affectés par ce départ

A l'origine de la brouille : une demande de CDI refusée alors qu'ils sont en CDD depuis trente-six ans pour Arielle, et quarante-sept ans pour Bertrand, et une baisse importante de salaire de l'ordre de 60% (qui peut s'expliquer peut-être par le fait qu'il n'y aura plus que deux émissions par semaine au lieu de cinq). Le service public s'était quant à lui défendu en assurant qu'une "augmentation de leur cachet" leur avait été proposé pour compenser. Alors que les avocats de chacun des partis étudient d'un point de vue juridique l'affaire, ce conflit interne rend bien triste le reste des équipes, dont Laurent Romejko. Lui qui continuera d'animer Des chiffres et des lettres s'est dit "de tout coeur avec eux". Tout comme Patrice Laffont, ex-présentateur emblématique du jeu devenu son directeur artistique. "Bertrand et Arielle sont devenus des amis depuis des années. Il est d'une culture immense, voyage beaucoup, et m'a initié au festival de musique classique de la Roque-d'Anthéron. Elle est, elle, d'une finesse et d'une féminité exquise", leur a-t-il reconnu.

Tout ce petit monde a en effet formé une grande famille au cours des années. Entre Bertrand Renard et Arielle Boulin-Prat, une grande complicité s'était particulièrement installée. "Nous avons vécu tant de choses côte à côte. Nous nous sommes notamment beaucoup soutenus à la mort de nos parents", a souligné celle qui est la femme d'un célèbre acteur. Désormais, ils devront se soutenir pour traverser cette épreuve.