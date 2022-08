Des Chiffres et des lettres : Le mari d'Arielle Boulin-Prat est un célèbre acteur

Coup dur pour deux experts Des Chiffres et des lettres : Bertrand Renard, monsieur chiffres depuis 1975, et Arielle Boulin-Prat, madame lettres depuis 1986. Ils sont aujourd'hui au chômage et se font la guerre avec France Télévisions. Heureusement, l'ancienne professeure de lettres classiques peut compter sur le soutien de son mari. Un homme qui n'est pas du tout méconnu des téléspectateurs.

En effet, Arielle Boulin-Prat est l'épouse d'Éric Prat, un acteur français né à Tokyo. Si le nom du comédien âgé de 66 ans ne dit peut-être pas grand-chose, les personnages qu'il a incarnés, oui.

Homme de théâtre qui a collaboré à plusieurs reprises avec Zabou Breitman ou Bernard Murat, - il a aussi joué avec Sylvie Testud dans Biographie sans Antoinette, Amélie Etasse (Scènes de ménages) dans Doris Darling et Michel Boujenah dans L'Avare.

Eric Prat a aussi une belle carrière au cinéma. Les téléspectateurs ont pu le voir dans des films cultes comme Scout toujours (1985) de et avec Gérard Jugnot, il était Pschitt. Il a aussi collaboré avec l'ex-Bronzé dans Une époque formidable (1991). Comment ne pas se souvenir de lui dans Tatie Danielle (1990) d'Étienne Chatiliez, film pour lequel il était Jean-Pierre Billard. En 2005, il était aussi Plantieux dans OSS 117 : Le Caire, nid d'espions de Michel Hazanavicius et en 2006, il a retrouvé sa complice Zabou Breitman pour L'Homme de sa vie. Eric Prat a aussi tourné dans beaucoup de fictions de télévision : Une famille formidable, Le sang de vigne, Le cordier juge et flic...

Cela fait de nombreuses années qu'Arielle Boulin-Prat et son mari Eric sont en couple. C'est en février 2009, justement dans l'émission Des chiffres et des lettres que la femme de 68 ans avait officialisé leu relation. Le film Tatie Danielle avait été évoqué. Elle en avait aussi profité pour signaler qu'ils étaient mariés.

Le couple est en tout cas très discret. La seule fois où il a posé ensemble c'était en 2015 pour la Fête des prix SACD 2015 à la SACD (la Société des auteurs et compositeurs dramatiques) à Paris.