Des chiffres et des lettres : Le nom et le visage de la remplaçante d'Arielle Boulin-Prat révélés !

Grand bouleversement pour le jeu culte Des chiffres et des lettres ! Après 50 ans de diffusion, le programme est remplacé par un nouveau divertissement porté par Cyril Féraud. Ce n'est pas tout : changement de case horaire, le jeu est désormais diffusé sur France 3 chaque samedi et chaque dimanche dans l'après-midi. Enfin, Bertrand Renard, spécialiste des chiffres depuis 1975, et Arielle Boulin-Prat, pro des lettres depuis 1986, sont écartés. Si le nom du remplaçant du premier a déjà été annoncé, voilà que Patrice Laffont, le producteur, en dit plus sur l'identité de celle qui prendre la place de la figure féminine du show.

"Le premier est Stéphane Crosnier, qui s'est tout de suite imposé à moi. C'est un ancien candidat très charismatique, prodigieux en chiffres. Il a été brillant dans de nombreux tournois de Des chiffres et des lettres. Mais il a également un très bon sens de la télé puisqu'il a travaillé en tant que rédacteur en chef sport chez BFM TV et RMC Sport", confie Patrice Laffont lors d'une interview accordée à nos confrères de Télé 7 Jours ce mardi 30 août 2022. Une information qui avait déjà été révélée.

Mais ce jour, l'animateur de 83 ans se livre sur la remplaçante d'Arielle Boulin-Prat, une charmante brune aux cheveux courts. "La seconde est Blandine Maire, qui est professeure en petite section. Elle a un gros background, car elle est juriste et a aussi travaillé à la télévision en tant que journaliste en travaillant avec Olivier Minne ou sur Fort Boyard, indique-t-il. Petite anecdote amusante : elle était à la montagne au moment de casting, alors elle nous a envoyé une petite vidéo depuis son petit studio ! Tout le monde a été emballé."

Si du côté de la production, le duo a fait l'unanimité, les deux nouvelles recrues ont également déjà très hâte de prendre l'antenne. "Ils ont sauté sur l'occasion ! (rire) Maintenant, on les briefe, on les entraîne. Il va falloir qu'ils bossent, car il y a énormément de choses à préparer sur la partie 'duels' du jeu. C'est le moment on l'on explique des choses un peu plus culturelles aux téléspectateurs, il faut donc préparer des papiers pour chaque émission", poursuit Patrice Laffont.