Diaporama : Diane Kruger maman : épuisée par sa petite Nova, l'actrice solo lance un appel à l'aide !

Norman Reedus et sa compagne Diane Kruger - Photocall du dîner du 75ème Festival International du Film de Cannes © Olivier Borde / Bestimage

Norman Reedus est loin de sa fille Nova et de sa femme Diane en ce moment. @ Instagram / Norman Reedus

Norman Reedus est loin de sa fille Nova et de sa femme Diane en ce moment. @ Instagram / Norman Reedus

Norman Reedus et sa compagne Diane Kruger - Les célébrités à la sortie de l'hôtel "Martinez" lors du 75ème Festival International du Film de Cannes, le 28 mai 2022. © Laurent Campus / Bestimage

Norman Reedus et sa compagne Diane Kruger - Montée des marches pour la cérémonie de clôture du 75ème Festival International du Film de Cannes. Le 28 mai 2022 © Dominique Jacovides / Bestimage

Norman Reedus est loin de sa fille Nova et de sa femme Diane en ce moment. @ Instagram / Norman Reedus

Norman Reedus et sa compagne Diane Kruger - Montée des marches pour la cérémonie de clôture du 75ème Festival International du Film de Cannes. Le 28 mai 2022 © Dominique Jacovides / Bestimage

Norman Reedus est loin de sa fille Nova et de sa femme Diane en ce moment. @ Instagram / Norman Reedus

Diane Kruger et Norman Reedus - Montée des marches du film " L'Innocent " lors du 75ème Festival International du Film de Cannes. Le 24 mai 2022 © Rachid Bellak / Bestimage

Norman Reedus et sa compagne Diane Kruger - Montée des marches pour la cérémonie de clôture du 75ème Festival International du Film de Cannes. Le 28 mai 2022 © Giancarlo Gorassini / Bestimage

Diane Kruger au photocall du dîner de lancement des Parfums Louis Vuitton, Stellar Times, Cosmetic Cloud, Dancing Blossom, Rhapsody et Symphony, à la fondation Louis Vuitton à Paris, France, le 5 juillet 2021. © Olivier Borde/Bestimage

Norman Reedus et sa compagne Diane Kruger - Montée des marches pour la cérémonie de clôture du 75ème Festival International du Film de Cannes. Le 28 mai 2022 © Giancarlo Gorassini / Bestimage

Norman Reedus et sa compagne Diane Kruger - Montée des marches pour la cérémonie de clôture du 75ème Festival International du Film de Cannes. Le 28 mai 2022 © Olivier Borde / Bestimage

Norman Reedus et sa compagne Diane Kruger - Montée des marches pour la cérémonie de clôture du 75ème Festival International du Film de Cannes. Le 28 mai 2022 © Olivier Borde / Bestimage

Diane Kruger et son compagnon Norman Reedus - Montée des marches pour la cérémonie de clôture du 75ème Festival International du Film de Cannes. Le 28 mai 2022 © Olivier Borde / Bestimage

Diane Kruger et son compagnon Norman Reedus avant la montée des marches de "L'innocent" lors du 75ème Festival International du Film de Cannes, le 24 mai 2022. Justin Personnaz/Bestimage

Diane Kruger et son compagnon Norman Reedus - Les stars aux abords de l'hôtel "Martinez" lors du 75ème Festival International du Film de Cannes, le 24 mai 2022. © Laurent Campus / Bestimage

Diane Kruger et son compagnon Norman Reedus - Montée des marches pour la cérémonie de clôture du 75ème Festival International du Film de Cannes. Le 28 mai 2022 © Dominique Jacovides / Bestimage

Norman Reedus et sa compagne Diane Kruger - Photocall du dîner du 75ème Festival International du Film de Cannes. Le 24 mai 2022 © Olivier Borde / Bestimage

Norman Reedus et sa compagne Diane Kruger - Montée des marches du film " L'Innocent " lors du 75ème Festival International du Film de Cannes. Le 24 mai 2022 © Olivier Borde / Bestimage

Diane Kruger et son compagnon Norman Reedus lors des "23ème Critics Choice Awards" au Barker Hangar à Los Angeles, le 11 janvier 2018. © Chris Delmas/Bestimage

Fiançailles - Diane Kruger et Norman Reedus se sont fiancés - Diane Kruger - Montée des marches du film " Le Grand Bain " lors du 71ème Festival International du Film de Cannes. Le 13 mai 2018 © Borde-Jacovides-Moreau/Bestimage

29 / 29

Diane Kruger lors du vernissage de l'exposition photo de Norman Reedus 'The sun's coming up ...like a big bald head' à la Galerie Hors Champs à Paris le 15 Décembre 2016. © Denis Guignebourg/Bestimage