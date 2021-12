Diaporama Diego El Glaoui : Sa soeur harcelée par un élu de la République, l'amoureux d'Iris Mittenaere balance

Iris Mittenaere et Diego El Glaoui - Photocall du défilé Etam Live Show à Paris. © Pool Agence Bestimage

Iris Mittenaere et son compagnon Diego El Glaoui - Projection du film "Dune" au cinéma Le Grand Rex à Paris, le 6 septembre 2021. © Veeren/Bestimage

Exclusif - Iris Mittenaere et son compagnon Diego El Glaoui - Dîner Etam après le défilé Etam Live Show 2021 à l'Opéra Garnier à Paris, le 4 octobre 2021. © Rachid Bellak / Bestimage

Iris Mittenaere et son compagnon Diego El Glaoui - Soirée de lancement de la montre Hublot x DJ Snake à l'AccorHotels Arena à Paris le 2 septembre 2021. © Coadic Guirec/Bestimage

Exclusif - Iris Mittenaere et son compagnon Diego El Glaoui assistent au Longines Paris Eiffel Jumping au Champ de Mars, le 26 juin 2021. © Veeren / Bestimage

Exclusif - Iris Mittenaere (Miss France et Miss Univers 2016) et son compagnon Diego El Glaoui - Maëva Coucke fête son 26ème anniversaire sur la péniche "Pastel" avec ses amis à Paris le 27 juin 2020. © Rachid Bellak/Bestimage

15 / 15

Iris Mittenaere (Miss France et Miss Univers 2016) et son compagnon Diego El Glaoui - After Show du défilé de mode Haute-Couture printemps-été 2020 "Jean-Paul Gaultier" au théâtre du Châtelet à Paris le 22 janvier 2020. © Christophe Clovis-Veeren Ramsamy / Bestimage