Diaporama Elisabeth de Belgique, princesse à l'armée : parcours d'obstacles, tente et Rangers... Elle s'éclate !

Le Roi Philippe et la Reine Mathilde de Belgique assistent à la cérémonie de la remise des bérets bleus aux élèves-officiers des nouvelles promotions à l'Ecole Royale militaire, dont fait partie la Princesse Elisabeth de Belgique. Bruxelles, le 25 septembre 2020.Queen Mathilde and King Philippe attend the "Blauwe Mutsen Parade" (Blue Cap Parade) of the Royal Military Academy KMS, to which their daughter Princess Elisabeth participates in Brussels, Belgium, September 25th, 2020.