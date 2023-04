Diaporama : Florent Pagny en couple avec un homme ? Cette expérience "pour ne pas mourir idiot" qui l'a marqué

1 / 19 Florent Pagny en couple avec un homme ? Cette expérience "pour ne pas mourir idiot" qui l'a marqué

2 / 19 Dans son autobiographie, Florent par Pagny, Florent Pagny a livré de nombreuses anecdotes. Captures d'écran - Florent Pagny est l'invité de Laurent Delahousse sur le plateau du journal de France 2 le 2 avril 2023. © Jack Tribeca / Bestimage © BestImage, Jack Tribeca / Bestimage

3 / 19 Il a notamment pu se livrer sur une expérience homosexuelle. Exclusif - Florent Pagny et sa femme Azucena, Pascal Obispo - Backstage de l'émission spéciale "Unis pour l'Ukraine" à la Maison de la Radio et de la Musique, diffusée en direct sur France 2 et présentée par Nagui et Leïla.Kaddour à Paris le 8 mars 2022. © Cyril Moreau / Jack Tribeca / Bestimage © BestImage, Cyril Moreau / Jack Tribeca / Bestimage

4 / 19 A l'époque, le chanteur était jeune et arrivait dans le milieu du show biz parisien. Portrait de Florent Pagny. date inconnue © BestImage, MPP / Bestimage

5 / 19 Une expérience peu probante : selon lui, ça n'a duré qu'une minute ! Captures d'écran du reportage "Florent Pagny, mon combat" diffusé sur TF1 lors de l'émission Sept à huit le dimanche 5 mars 2023. © Captures ecran TF1 via Bestimage © BestImage, Capture TV TF1 via Bestimage

6 / 19 Aujourd'hui, il est très heureux avec sa femme Azucena, son pilier. Exclusif - Florent Pagny et son épouse Azucena - Enregistrement de l'émisssion Vivement dimanche au studio Gabriel, presentée par Michel Drucker . Diffusion sur France 2 le 21 Novembre 2021 . © Guillaume Gaffiot / Bestimage No web, no Blog pour la Belgique et la Suisse © BestImage, Guillaume Gaffiot/Bestimage

7 / 19 Elle l'aide notamment à combattre son cancer du poumon. Captures d'écran - Florent Pagny est l'invité de Laurent Delahousse sur le plateau du journal de France 2 le 2 avril 2023. © Jack Tribeca / Bestimage © BestImage, Jack Tribeca / Bestimage

14 / 19 Captures d'écran du reportage "Florent Pagny, mon combat" diffusé sur TF1 lors de l'émission Sept à huit le dimanche 5 mars 2023. Florent Pagny se confie sur son combat contre le cancer dans "Sept à Huit". En janvier 2022, Florent Pagny annonçait souffrir d'un cancer du poumon, et annulait sa tournée. Quelques mois plus tard, le chanteur avait confié aux équipes de Sept à Huit être en rémission. Mais en janvier dernier, alors qu'il se trouvait en Patagonie, des examens ont révélé la présence d'un ganglion, l'obligeant à rentrer à Paris. Après la maladie, Florent Pagny se voit vivre en Patagonie, dans cette "immensité naturelle", et finir sa vie "retiré du monde". "Si j'ai la chance de devenir très vieux, il faut envisager de ne plus être en représentation (...) je peux avoir ce fantasme de finir ma vie retiré du monde, et de mourir comme un vieil indien", conclut-il. © Captures ecran TF1 via Bestimage © BestImage, Capture TV TF1 via Bestimage

