Florent Pagny en couple avec un homme ? Cette expérience "pour ne pas mourir idiot" qui l'a marqué

Si Florent Pagny est l'un des visages incontournables de la musique en France depuis plus de trente ans, le chanteur est toujours resté plutôt discret. Sous le feu des projecteurs dans sa jeunesse, notamment pour son histoire d'amour avec Vanessa Paradis, il a su, ensuite, mettre une barrière claire pour préserver sa vie privée. Exilé en Argentine avec sa femme, Azucena, et leurs deux enfants (Aël et Inca, nés en 1999 et 1996), il profite de la tranquillité du lieu tout en continuant sa carrière.

Mais ces derniers mois, tout a changé : touché par un cancer, le chanteur se soigne en France et en a profité pour développer un nouveau projet, son autobiographie. Dans Pagny par Florent, sorti le 5 avril dernier, il livre de nombreuses anecdotes inédites et notamment une très peu connue sur une expérience homosexuelle vécue alors qu'il commence à intégrer le milieu du show-biz parisien.

A cette époque, de nombreux hommes ne cachent pas leur attirance pour les hommes, à tel point que le chanteur finit par se poser des questions. "En conséquence, je finis par me demander si je ne suis pas moi-même gay. Et pourquoi pas ? Autant en avoir le coeur net !", écrit-il dans son livre. "Pour ne pas mourir idiot, je tente l'expérience. Une fois, je me laisse approcher, mais très peu de temps. Disons que ce fut une minute gay. J'ai vite pris conscience que j'étais un hétéro absolu", confie-t-il ensuite avec humour. Au moins, il en a eu le coeur net !

Une période pas simple

Aujourd'hui très heureux dans sa vie amoureuse, le chanteur peut compter sur Azucena, même dans les moments les plus sombres comme ce cancer qui l'embête depuis quelques mois maintenant et qui lui a fait la mauvaise surprise de revenir alors que tout le monde le pensait tiré d'affaire. Une mauvaise nouvelle qui ne l'avait cependant pas abattu, loin de là.

"Maintenant c'est un ganglion qui a fixé, ce qui fait qu'il y a des risques de métastases. Ce n'est peut-être qu'une infection. Je vais à Paris faire une biopsie pour voir ce que c'est. Les images, elles ne sont pas terribles, donc dans trois jours je rentre à Paris, pour aller voir ce qui se passe", avait-il notamment confié il y a peu dans une interview exclusive au magazine Sept à Huit. Plus combattif que jamais, le chanteur compte bien continuer de se battre... et son public, qui a déjà acheté près de 30 000 exemplaires du livre, va le soutenir !