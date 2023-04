"J'étais au bout de ma life" : Florent Pagny revient sur ce qu'il a ressenti en arrêtant son traitement...

Le 25 janvier 2022, il y a plus d'un an maintenant, Florent Pagny annonçait publiquement souffrir d'un cancer des poumons. Avec hargne et courage, le chanteur a combattu la maladie. Il a enchaîné les chimiothérapies et a finalement déclaré être en rémission en octobre 2022. Persuadé d'être sorti d'affaire, il s'est empressé de regagner la Patagonie, où il vit depuis plusieurs années avec sa femme Azucena et ses deux enfants : Inca (né en 1996) et Aël (née en 1999). Malheureusement, la réalité le rattrape lorsqu'il découvre que le cancer a récidivé lors d'une grosse quinte de toux. Il fait alors un Pet scan de contrôle...

Interrogé par nos confrères de Paris Match, à l'occasion de la sortie du nouveau numéro du magazine le jeudi 6 avril 2023, l'ex de Vanessa Paradis est revenu sur l'arrêt de son traitement. En effet, alors qu'il était supposé suivre une immunothérapie, il a décidé, de lui-même d'arrêter de prendre ses médicaments. Un choix qu'il regrette aujourd'hui amèrement... "J'ai suivi mon traitement contre le cancer et ça a fonctionné. Je vivais normalement. J'allais mieux. Mais en Patagonie, l'immunothérapie était compliquée à suivre. C'était difficile de trouver les médicaments. J'ai arrêté le traitement. Mais, quinze jours après, je me suis retrouvé au bout de ma life", a-t-il raconté.

J'ai joué avec le feu

Lorsqu'il a senti sa santé décliner, Florent Pagny a néanmoins immédiatement décidé d'aller consulter. "J'étais tellement fatigué que j'ai lancé à Azu : 'Allez, on prend tout de suite un avion, on ne reste pas ici...' On a filé à Buenos Aires, et le lendemain je passais un Pet scan", a-t-il ensuite expliqué avant de révéler : "Mon cancer du poumon était revenu, à un autre endroit. J'ai joué avec le feu, je me suis brûlé."

Aujourd'hui, Florent Pagny et sa femme sont de retour en France. Contraint de reprendre la chimiothérapie, le chanteur s'affiche à nouveau chauve - lors de son interview par Laurent Delahousse sur France 2 le 2 avril - alors qu'il avait retrouvé ses cheveux après sa rémission. Mais loin de perdre le moral, il continue de se battre et aborde son cancer "comme une grosse grippe qui serait revenue". "J'ai le moral", affirme-t-il dans les pages de Paris Match. Pour l'aider dans son combat, il a même écrit et publié une autobiographie intitulée Pagny par Florent aux éditions Fayard. Il y raconte sa lutte dans les moindres détails et la présence salvatrice de sa famille à ses côtés.