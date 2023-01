Florent Pagny, son couple avec Vanessa Paradis : rares confidences sur leur histoire d'amour

Florent Pagny a vécu une année 2022 des plus compliquées. Le chanteur de 61 ans s'est battu contre un cancer du poumon. Aujourd'hui, le chanteur est fort heureusement en rémission et même prêt à remonter prochainement sur scène pour reprendre sa carrière là où il l'avait laissée.

Pour le célébrer après cette période difficile et incertaine, TF1 a décidé de lui consacrer un documentaire dans la journée de dimanche 1er janvier. Intitulé Florent Pagny, Un homme libre, il retraçait le parcours de l'artiste et revenait sur les moments les plus marquants de sa vie. Les téléspectateurs ont par exemple pu découvrir de rares images de son mariage avec Azucena Caamaño, célébré en 2006. Mais avant de tomber fou amoureux de la mère de ses enfants Inca né en 1996 et Aël née en 1999, Florent Pagny a vécu une belle idylle avec Vanessa Paradis.

Ils sont raides dingues

À l'époque de leur rencontre en 1988, lui était âgé de 27 ans et elle n'avait que 16 ans. Qu'à cela ne tienne, il est totalement "subjugué" par sa cadette comme nous l'apprend le documentaire. Le coup de foudre est réciproque mais leur relation ne débutera que quelques mois plus tard, à la surprise de tous. "Un matin, je descends, j'arrive dans sa chambre et là, j'hallucine. Je vois la tête de Vanessa Paradis. Je suis gênée, je suis pétrifié, je m'en vais. Et donc, je suis sur le cul quoi", a témoigné son ami Jean-Pierre Loustau. Et de continuer : "Alors il se réveille, il vient boire un café et je lui dis : 'Mais Florent... Vanessa Paradis ?' (...) Et en fait, il est raide dingue, ils sont raides dingues".

Très vite, Florent Pagny et Vanessa Paradis, alors tous les deux au top de leur carrière, deviennent LE couple en vogue. Traqués par les paparazzis, les tourtereaux parviennent néanmoins à trouver leur nid d'amour à Paris. Mais au bout de deux ans et demi de relation, la jolie chanteuse décide de le quitter, au cours de l'été 1991. "Je sais que quand Vanessa s'envole, ça lui fait mal", s'est souvenu Jean-Pierre Loustau. "Même si c'est quelqu'un de fort, un battant, il vit quelque chose de terrible", ajoute un autre proche de l'artiste. Une blessure depuis longtemps pansée, notamment grâce à l'arrivée d'Azucena dans sa vie.