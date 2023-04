Florent Pagny transformé physiquement : le chanteur atteint d'un cancer réapparaît et donne des nouvelles de sa santé

Florent Pagny revient de loin. Ce dimanche 2 avril 2023, le chanteur français âgé de 61 ans était sur le plateau du 20h30 le dimanche, pour parler de son autobiographie, Pagny par Florent aux éditions Fayard, et dont la sortie est prévue mercredi 5 avril 2023. Le chanteur a donc accepté l'invitation de Laurent Delahousse pour donner des nouvelles rassurantes sur son état de santé. Quelques heures auparavant, le JDD dévoilait un extrait inédit de son autobiographie. On apprenait que sa femme avait craqué en apprenant le cancer de son mari. "Lorsque l'information tombe, je suis assommé (...) Heureusement Azu est là pour me relever et me rappeler que nous n'en sommes pas là." Pour traverser cette épreuve, Florent Pagny s'est appuyé sur le soutien sans faille de ses deux enfants, mais aussi d'Azucena Caamaño, la belle artiste qu'il aime depuis 1993. En faisant irruption sur le plateau de l'émission de France 2 aux côtés de Kendji Girac, les téléspectateurs ont remarqué que l'artiste n'avait à nouveau plus de cheveux - il les avait perdu en démarrant sa chimiothérapie - mais ils avaient repoussés. Le chanteur a indiqué à Laurent Delahouse qu'il fait une troisième chimiothérapie - et surtout l'immunothérapie... qu'il avait un peu négligé -. "On pensait que le scénario allait être plus sympa que ça", a-t-il indiqué à l'animateur télé.



Le 7 mai 2022, Florent Pagny apparaissait pour la première fois avec le crâne rasé à la télévision, puis le visage sans barbe et sans sourcils, dans The Voice, quatre mois après avoir annoncé son cancer du poumon. "Ces chimios, ça fait perdre un peu les cheveux mais ça va, ça ne nous empêche pas de rester en forme et d'avoir quand même une bonne gueule", s'était amusé Florent Pagny sur le plateau de l'émission de TF1. Malgré la maladie, Florent Pagny reste positif et combatif. Il n'a d'ailleurs pas perdu son humour. "J'ai toujours travaillé tous les looks, là, j'arrive à l'extrême ! C'est le plus épuré !", commentait-il en direct sur le plateau de l'émission de divertissement de la première chaîne.

La santé de Florent Pagny s'améliore ?

Le 5 mars 2023, le chanteur était l'invité d'Audrey Crespo-Mara dans l'émission Sept à huit. À cette occasion, l'interprète de Savoir aimer annonçait qu'on lui avait diagnostiqué un "ganglion" avec "des risques de métastases", alors qu'il pensait être en rémission. Le lendemain, Florent Pagny apparaissait tout sourire à la Fashion Week de Paris, en compagnie de son épouse Azucena. Le couple a assisté au défilé de Stella McCartney, auquel participait leur fille Aël, au Manège de l'École militaire. Les internautes ont remarqué que le chanteur avait retrouvé ses cheveux, sa barbe d'antant et ses sourcils, qui avaient disparu suite aux différentes séances de chimiothérapies qu'il a dû suivre. Il a reperdu ses cheveux depuis... mais il a toujours une petite moustache et une barbichette !