"Nous avons perdu notre chance" : Florent Pagny, sa femme Azucena "en larmes" en coulisses après un coup de téléphone

Il a traversé, récemment, l'une des épreuves les plus difficiles de sa vie. Le mercredi 5 avril 2023, Florent Pagny sort une autobiographie intitulée Pagny par Florent, aux éditions Fayard, dans laquelle il raconte ces derniers mois. Ceux durant lesquels il a affronté le cancer. S'il a souvent évoqué son état de santé dans les médias et les réseaux sociaux, afin de rassurer les Français, le chanteur livre ici un témoignage poignant et de nombreux détails qu'il avait conservé secret jusqu'à présent.

Florent Pagny avait pris la parole sur Instagram en janvier 2022 pour annoncer qu'il était atteint d'un cancer. L'artiste de 61 ans avait appris la nouvelle alors qu'il devait partir en vacances en famille après les fêtes de fin d'année. Il avait profité de ce changement de plans pour passer un scanner, inquiété par une toux qui s'aggravait de plus en plus, notamment lorsqu'il fumait son "pétard". Le papa d'Inca et Ael soupçonnait une bronchite sévère. Mauvais diagnostic...

Heureusement Azu est là pour me relever

"Lorsque l'information tombe, je suis assommé, peut-on lire dans un extrait divulgué par le JDD. Je me prends une claque qui me fout en l'air avant de me plaquer au sol, la gorge si serrée que j'ai du mal à respirer. La terre s'effondre Qu'est-ce qui m'arrive ? Tous les clichés liés au cancer dansent en ronde dans ma tête. Je pense 'je suis mort'. Heureusement Azu est là pour me relever et me rappeler que nous n'en sommes pas là." Pour traverser cette épreuve, Florent Pagny s'est appuyé sur le soutien sans faille de ses deux enfants, mais aussi d'Azucena Caamaño, la belle artiste qu'il aime depuis 1993.

Si elle a été solide à ses côtés tout au long de la bataille, Azucena Caamaño a elle aussi des failles. Florent Pagny se souvient qu'elle avait craqué quand il avait appris par téléphone que la nature de son cancer était inopérable et que le protocole qui lui correspondait était unique. Il enregistrait alors un épisode de l'émission The Voice en studio à la Plaine Saint-Denis. "Je devrais plonger. Pourtant je ne le fais pas, assure-t-il. Car c'est mon Azu qui plonge. Ce faisant, elle me protège encore. Elle est en larmes. 'Nous avons perdu notre chance'. C'est grâce à elle que je trouve ma force. 'Non, non mon amour, nous n'avons pas perdu notre chance, tu vas voir, je vais m'en sortir'." L'avenir lui a, finalement, donné raison...

Retrouvez les extraits du livre de Florent Pagny dans le JDD n° 3977 du 2 avril 2023.

Retrouvez Florent Pagny, le 2 avril 2023, dans l'émission "20h30 le dimanche".