"Il pète la forme" : Florent Pagny aperçu à la Fashion Week, le chanteur de retour à Paris, il "va mieux"

C'est tout souriant et détendu que Florent Pagny, toujours paré d'un épais blouson, s'est rendu ce lundi 6 mars au défilé de Stella McCartney au Manège de l'École Militaire, à Paris, dans le cadre de la Fashion Week. Accompagné de sa femme Azucena Caamaño, celui qui se bat depuis plus d'un an contre un cancer des poumons était venu voir sa fille Aël qui défilait pour la très courue styliste britannique et fille de Paul McCartney.

Voilà de quoi rassurer ses fans alors qu'hier soir, dans son émission Sept à Huit, TF1 diffusait un entretien dans lequel l'ex coach de The Voice explique craindre une rechute, après avoir été 100 % guéri en juin dernier. Sauf que ce reportage a été effectué en trois temps – en juin dernier chez lui dans les Yvelines, en novembre à New York et en janvier en Argentine – et que depuis, les nouvelles sont heureusement très bonnes, comme l'a révélé Le Parisien. Le quotidien régional semble s'être entretenu avec Madeu Gonzalez, amie depuis vingt-sept ans avec le chanteur, qui va notamment le programmer le 16 juillet prochain dans son festival De Fil en musique à Tarbes.

Il est revenu à Paris

"Certains médias ont aussitôt publié des informations morbides et fausses sur son état de santé et cela a provoqué une panique chez les gens", s'est-elle offusquée dans un premier temps, avant d'ajouter : "Je suis furax parce que justement Florent va mieux. Je l'ai souvent au téléphone. Il est revenu à Paris et il a fait son traitement à fond. Il a commis une bêtise (en arrêtant son traitement l'an dernier et en repartant en Patagonie), il le sait, et il a fait ce qu'il aurait dû faire".

Elle confirme : "Tout roule, tout va bien. Il pète la forme ! Preuve que tout va bien, il fait des rendez-vous, on a de belles affaires en préparation et il va comme prévu débuter sa tournée des festivals en juin". Effectivement, "douze premières dates" ont été annoncées en décembre dernier. Elles sont programmées du 30 juin au festival de Nîmes, au 30 juillet à la Foire aux vins de Colmar. Avec entre-temps Aluna, Poupet, Nancy, Sion (en Suisse), Perpignan, Carcassonne, Bayonne, Ajaccio et Vienne.

Des nouvelles positives donc, qui laissent à penser que le plus dur est désormais derrière lui. D'après un de ses amis artistes, "Florent ne veut pas qu'on s'alarme". "Son retour à Paris est "positif".