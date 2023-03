Diaporama : "Il pète la forme" : Florent Pagny aperçu à la Fashion Week, le chanteur de retour à Paris, il "va mieux"

1 / 11 "Il pète la forme" : Florent Pagny aperçu à la Fashion Week, le chanteur de retour à Paris, il "va mieux"

2 / 11 C'est tout souriant et détendu que Florent Pagny, toujours paré d'un épais blouson, s'est rendu ce lundi au défilé de Stella McCartney au Manège de l'École Militaire, à Paris, dans le cadre de la Fashion Week. Captures d'écran du reportage "Florent Pagny, mon combat" diffusé sur la une lors de l'émission Sept à huit. © BestImage, Capture TV TF1 via Bestimage

3 / 11 Accompagné de sa femme Azucena Caamaño, celui qui se bat depuis plus d'un an contre un cancer des poumons était venu voir sa fille Aël qui défilait pour la très courue styliste britannique et fille de Paul McCartney. Captures d'écran du reportage "Florent Pagny, mon combat" diffusé sur TF1 lors de l'émission Sept à huit le dimanche 5 mars 2023. © BestImage, Capture TV TF1 via Bestimage

4 / 11 Voilà de quoi rassurer ses fans alors qu'hier soir, dans son émission Sept à Huit , TF1 diffusait un entretien dans lequel l'ex coach de The Voice explique craindre une rechute, après avoir été 100 % guéri en juin dernier. Captures d'écran du reportage "Florent Pagny, mon combat" diffusé sur TF1 lors de l'émission Sept à huit le dimanche 5 mars 2023. © BestImage, Capture TV TF1 via Bestimage

5 / 11 Sauf que ce reportage a été effectué en trois temps – en juin dernier chez lui dans les Yvelines, en novembre à New York et en janvier en Argentine – et que depuis, les nouvelles sont heureusement très bonnes, comme l'a révélé "Le Parisien". Captures d'écran du reportage "Florent Pagny, mon combat" diffusé sur TF1 lors de l'émission Sept à huit le dimanche 5 mars 2023. © BestImage, Capture TV TF1 via Bestimage

6 / 11 Le quotidien régional semble s'être entretenu avec Madeu Gonzalez, amie depuis vingt-sept ans avec le chanteur, qui va notamment le programmer le 16 juillet prochain dans son festival " De Fil en musique" à Tarbes. Captures d'écran du reportage "Florent Pagny, mon combat" diffusé sur TF1 lors de l'émission Sept à huit le dimanche 5 mars 2023. © BestImage, Capture TV TF1 via Bestimage

7 / 11 "Tout roule, tout va bien. Il pète la forme ! Preuve que tout va bien, il fait des rendez-vous, on a de belles affaires en préparation et il va comme prévu débuter sa tournée des festivals en juin ", a-t-elle notamment déclaré. Florent Pagny - Emission spéciale "Unis pour l'Ukraine" à la Maison de la Radio et de la Musique, diffusée en direct sur France 2 et présentée par Nagui et Leïla.Kaddour à Paris le 8 mars 2022. © Cyril Moreau / Jack Tribeca / Bestimage © BestImage, Cyril Moreau / Jack Tribeca / Bestimage

8 / 11 Captures d'écran du reportage "Florent Pagny, mon combat" diffusé sur TF1 lors de l'émission Sept à huit le dimanche 5 mars 2023. Florent Pagny se confie sur son combat contre le cancer dans "Sept à Huit". En janvier 2022, Florent Pagny annonçait souffrir d'un cancer du poumon, et annulait sa tournée. Quelques mois plus tard, le chanteur avait confié aux équipes de Sept à Huit être en rémission. Mais en janvier dernier, alors qu'il se trouvait en Patagonie, des examens ont révélé la présence d'un ganglion, l'obligeant à rentrer à Paris. Après la maladie, Florent Pagny se voit vivre en Patagonie, dans cette "immensité naturelle", et finir sa vie "retiré du monde". "Si j'ai la chance de devenir très vieux, il faut envisager de ne plus être en représentation (...) je peux avoir ce fantasme de finir ma vie retiré du monde, et de mourir comme un vieil indien", conclut-il. © Captures ecran TF1 via Bestimage Screenshots of the report "Florent Pagny, mon combat" broadcast on TF1 during the programme Sept à huit on Sunday 5 March 2023. Florent Pagny confides on his fight against cancer in "Sept à Huit". In January 2022, Florent Pagny announced he was suffering from lung cancer and cancelled his tour. A few months later, the singer told the Sept à Huit team that he was in remission. But last January, while he was in Patagonia, tests revealed the presence of a lymph node, forcing him to return to Paris. After the illness, Florent Pagny sees himself living in Patagonia, in this "natural immensity", and finishing his life "withdrawn from the world". "If I'm lucky enough to become very old, I'll have to consider not performing anymore (...) I can have this fantasy of ending my life withdrawn from the world, and dying like an old Indian," he concludes. © BestImage

9 / 11 Captures d'écran du reportage "Florent Pagny, mon combat" diffusé sur TF1 lors de l'émission Sept à huit le dimanche 5 mars 2023. Florent Pagny se confie sur son combat contre le cancer dans "Sept à Huit". En janvier 2022, Florent Pagny annonçait souffrir d'un cancer du poumon, et annulait sa tournée. Quelques mois plus tard, le chanteur avait confié aux équipes de Sept à Huit être en rémission. Mais en janvier dernier, alors qu'il se trouvait en Patagonie, des examens ont révélé la présence d'un ganglion, l'obligeant à rentrer à Paris. Après la maladie, Florent Pagny se voit vivre en Patagonie, dans cette "immensité naturelle", et finir sa vie "retiré du monde". "Si j'ai la chance de devenir très vieux, il faut envisager de ne plus être en représentation (...) je peux avoir ce fantasme de finir ma vie retiré du monde, et de mourir comme un vieil indien", conclut-il. © Captures ecran TF1 via Bestimage Screenshots of the report "Florent Pagny, mon combat" broadcast on TF1 during the programme Sept à huit on Sunday 5 March 2023. Florent Pagny confides on his fight against cancer in "Sept à Huit". In January 2022, Florent Pagny announced he was suffering from lung cancer and cancelled his tour. A few months later, the singer told the Sept à Huit team that he was in remission. But last January, while he was in Patagonia, tests revealed the presence of a lymph node, forcing him to return to Paris. After the illness, Florent Pagny sees himself living in Patagonia, in this "natural immensity", and finishing his life "withdrawn from the world". "If I'm lucky enough to become very old, I'll have to consider not performing anymore (...) I can have this fantasy of ending my life withdrawn from the world, and dying like an old Indian," he concludes. © BestImage

10 / 11 Captures d'écran du reportage "Florent Pagny, mon combat" diffusé sur TF1 lors de l'émission Sept à huit le dimanche 5 mars 2023. Florent Pagny se confie sur son combat contre le cancer dans "Sept à Huit". En janvier 2022, Florent Pagny annonçait souffrir d'un cancer du poumon, et annulait sa tournée. Quelques mois plus tard, le chanteur avait confié aux équipes de Sept à Huit être en rémission. Mais en janvier dernier, alors qu'il se trouvait en Patagonie, des examens ont révélé la présence d'un ganglion, l'obligeant à rentrer à Paris. Après la maladie, Florent Pagny se voit vivre en Patagonie, dans cette "immensité naturelle", et finir sa vie "retiré du monde". "Si j'ai la chance de devenir très vieux, il faut envisager de ne plus être en représentation (...) je peux avoir ce fantasme de finir ma vie retiré du monde, et de mourir comme un vieil indien", conclut-il. © Captures ecran TF1 via Bestimage Screenshots of the report "Florent Pagny, mon combat" broadcast on TF1 during the programme Sept à huit on Sunday 5 March 2023. Florent Pagny confides on his fight against cancer in "Sept à Huit". In January 2022, Florent Pagny announced he was suffering from lung cancer and cancelled his tour. A few months later, the singer told the Sept à Huit team that he was in remission. But last January, while he was in Patagonia, tests revealed the presence of a lymph node, forcing him to return to Paris. After the illness, Florent Pagny sees himself living in Patagonia, in this "natural immensity", and finishing his life "withdrawn from the world". "If I'm lucky enough to become very old, I'll have to consider not performing anymore (...) I can have this fantasy of ending my life withdrawn from the world, and dying like an old Indian," he concludes. © BestImage