"Tu es juste une ordure" : Florent Pagny au secours de son ex Vanessa Paradis, maltraitée par un homme célèbre

Florent Pagny n'est pas près d'oublier sa relation avec Vanessa Paradis et ce même si elle date d'il y a de nombreuses années. Dans son autobiographie Pagny par Florent, paru le 5 avril 2023 aux éditions Fayard, le chanteur de 61 ans est revenu sur cette histoire. Malgré la récidive de son cancer du poumon, il garde le sourire et se remémore cette divine idylle avec Vanessa Paradis qui a débuté en 1989, alors qu'elle avait 16 ans et lui 27, soit onze années de plus. Et grâce à cette différence d'âge, cette maturité, il a pu l'aider dans des moments des plus difficiles. Il a en effet dévoilé qu'il avait "sauvé" celle qui est devenue ensuite la mère de Lily-Rose et Jack Depp.

C'est d'un tournage que Florent Pagny a sauvée sa dulcinée de l'époque. En effet, Vanessa Paradis devait alors tourner Noce blanche en 1980. "Je reste sur place un jour ou deux, heureux pour elle de voir que l'ambiance est excellente", se souvient le chanteur et coach de The Voice. Mais quelques jours plus tard, il revient voir sa compagne évoluer sur ce tournage, et il déchante. "L'ambiance n'a plus rien à voir avec ce qu'elle était. On dirait que ce n'est pas le même film, pas le même tournage. Les choses ont dégénéré. Cette histoire ne m'appartient pas, elle appartient à Vanessa. Je ne peux donc qu'évoquer mon sentiment et non tous les faits."

Des choses inappropriées

Visiblement très affecté par cette expérience, Florent Pagny, aujourd'hui heureux aux côtés de sa femme Azucena, continue : "Ce qui est certain c'est qu'il s'est passé des choses inappropriées sur ce tournage. À tel point que je l'ai fait arrêter. Lorsque je suis arrivé ce jour-là, je n'ai pu m'empêcher de monter dans les tours pour protéger ma fiancée." Pas question pour autant pour l'artiste d'en dire plus, par respect pour Vanessa Paradis, qui semble avoir toujours gardé cette affaire pour elle. "Sans porter préjudice à Vanessa, qui n'a jamais souhaité en parler, je crois que je peux raconter mon face-à-face avec Jean-Claude Brisseau au matin, après une nuit à écouter Vanessa me raconter ce qu'elle vivait", a-t-il continué.

Et c'est ainsi que l'on apprend que les deux hommes se sont écharper de manière assez vive. Et leurs deux gros caractères ont laissé place à, selon les mots du chanteur, "une lutte de mecs qui veulent le dessus", avec insultes en prime. "Écoute, tu es juste une ordure, alors tu vas arrêter ton putain de film, voilà ce qui va se passer. Je rentre à Paris avec Vanessa. Stop à la maltraitance", a alors lâché l'interprète de Caruso à l'attention de Jean-Claude Brisseau. Avant de conclure : "Brisseau n'a pas eu d'autres choix que de bien se comporter. Vous ne trouverez nulle part cette version de l'histoire."