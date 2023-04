[PHOTOS] Jack Depp a 21 ans : découvrez le séduisant visage du fils de Vanessa Paradis et Johnny Depp

Alors que le terme de Nepo Baby est de plus en plus utilisé, il y a bel et bien un de ces célèbres enfants de stars qui reste des plus discrets. Pendant que la fille de Sofia Coppola et Thomas Mars, leader du groupe Phoenix, Romy Mars perce sur TikTok au grand dam de ses parents, un des Nepo babies les plus stars reste bien caché, loin de vouloir attirer la lumière à lui. Il s'agit de Jack Depp. Ce dimanche 9 avril, le fils de Vanessa Paradis et Johnny Depp fête ses 21 ans. Et toujours pas question pour lui de célébrer l'évènement dans un endroit bling bling de Los Angeles, où il vit toujours si discrètement année après année. Mais alors à quoi ressemble le frère de Lily-Rose Depp et que devient-il ?

"Le fait de valoriser sa vie privée est quelque chose qui m'a été inculqué dès mon plus jeune âge", avait confié Lily-Rose Depp au Sun, à propos des valeurs transmises par ses illustres parents à elle et son frère. Mes parents ont réussi à donner à mon frère et à moi l'éducation la plus privée possible. C'est pour cela que je souhaite préserver ma vie privée désormais (...)." Si la jeune actrice et mannequin, bientôt à l'affiche de la série polémique The Idol, crève aujourd'hui l'écran, son frère Jack, lui, semble toujours aussi déterminé à vivre caché. Et les attaques visant sa soeur risquent de le conforter dans son idée.