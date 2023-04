Lily-Rose Depp au coeur d'une polémique "affreuse" : sa mère Vanessa Paradis sort les griffes

À 23 ans, Lily-Rose Depp, fille de Johnny Depp et Vanessa Paradis, est déjà une icône de la mode et de la beauté et ce, depuis ses 16 ans, âge auquel elle s'affichait déjà en égérie Chanel. Mais ce succès n'est pas du goût de tous, notamment dans le monde du manequinat... En novembre 2022, le modèle Vittoria Ceretti s'insurgeait contre les nombreux avantages donnés au nepo babies (surnom des enfants de stars dans tous domaines confondus, ndlr). Avec hargne, elle s'adressait d'ailleurs directement à Lily-Rose Depp, l'accusant de se plaindre sans raison de fausses difficultés. Dans un entretien accordé à Madame Figaro et publié le 6 avril 2023, Vanessa Paradis en personne prenait la défense de sa fille !

Dépassée par cette polémique, celle qui s'est fait connaître dans L'école des fans a tenu à mettre les choses au clair. Selon elle, tout n'est pas rose pour les enfants de star, loin de là. "'Nepo babies', rien que l'expression est affreuse. Un enfant dont les parents sont célèbres a déjà une part de sa personnalité qui lui est soustraite : on s'intéresse à lui pour atteindre ses parents, a-t-elle précisé avant d'ajouter. Des portes s'ouvrent pour ces 'enfants de', mais ce ne sont pas toujours les bonnes portes." Fière de sa fille, elle a ensuite vanté le talent de cette dernière. "Ma fille, je la vois travailler depuis huit ans. Elle est une bosseuse comme on en voit peu. Elle travaille énormément ses rôles et ses auditions. Elle a fait beaucoup de castings où elle n'était pas choisie, et elle en était malheureuse, comme les autres. Je pense vraiment que ceux qui réussissent sont ceux qui travaillent dur et qui ont du talent, quel que soit leur nom. Ma fille en fait partie", a-t-elle martelé avec tendresse.

Sa beauté m'impressionne

En fidèle maman poule, l'épouse du réalisateur Samuel Benchetrit a ensuite évoqué la beauté évidente de sa fille, pour laquelle elle ne cache pas avoir beaucoup d'admiration. "Sa beauté m'impressionne, et pourtant je suis sa mère... Elle prend son visage de femme, elle n'en finit pas d'être belle, mais belle aussi parce que belle de l'intérieur, une jolie personne, une gentille personne, drôle, intelligente. J'adore la morphologie de son visage", a-t-elle enfin conclu.

À noter que Marion Cotillard avait également pris la défense de la jeune femme, lors d'un entretien accordé à Paris Match et publié en février dernier. "C'est une comédienne absolument extraordinaire qui, je pense, va faire de grandes choses... Effectivement, elle a deux parents qui sont célèbres, mais si elle n'avait pas de talent, elle ne serait pas dans le cinéma", assurait-elle alors. Lily-Rose Depp peut se rassurer, beaucoup de gens la soutiennent !