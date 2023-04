"C'est devenu compliqué pour nous" : Vanessa Paradis, son couple avec Samuel Benchetrit mis à l'épreuve

Quand certaines personnes n'envisagent pour rien au monde de travailler avec leur moitié, d'autres le font avec plaisir ou alors n'ont pas vraiment le choix. Quand Eric Elmosnino et Felix Moati ont dû lâcher l'équipe de la pièce de théâtre Maman, dont Vanessa Paradis tient le premier rôle, une solution a été rapidement trouvée. C'est ainsi que Samuel Benchetrit, mari de Vanessa Paradis dans la vie, et auteur et metteur en scène de la pièce, se retrouve à jouer son amoureux sur scène. Un challenge de taille pour le couple, pas vraiment habitué à se côtoyer aussi régulièrement.

Dans les pages de Madame Figaro, à qui Vanessa Paradis a accordé une interview, l'actrice de 50 ans confie que cette perspective ne les a pas vraiment enchantés au départ. Ils envisageaient même le pire : "La pièce a eu du succès à un moment où le théâtre ne se portait pas le mieux du monde. Nous avons joué devant des salles pleines, c'était un soulagement. Et puis est venue la deuxième étape : jouer en tournée avec une distribution différente, jouer face à mon mari dans la vie... jouant mon mari dans la pièce. Et là, c'est devenu compliqué pour nous, un couple, de se dire que nous allions être sur scène ensemble tous les soirs", fait-elle savoir.

Le baptême du feu tant redouté a eu lieu et contrairement à ce qu'ils ont pu imaginer, travailler autant main dans la main et tous les jours n'a pas mis en péril leur amour : "Nous redoutions d'être en désaccord parfois, de nous engueuler, de ne pas nous donner d'espace, d'être ensemble la journée puis sur scène le soir. L'expérience du couple et de la vie commune, nous l'avons, car nous sommes rarement longtemps séparés. Mais l'expérience de la scène ?" Finalement, ce challenge était bien plus intéressant qu'attendu : "Nous nous sommes mis à jouer et nous nous sommes rendu compte à quel point c'était agréable et ludique. (...) Nous sommes redevenus des enfants. Nous étions désinhibés, nous nous sommes oubliés : nous interprétions. Finalement, jouer avec son amoureux, ça pimente la vie. C'est d'autant plus facile que nous jouons un couple qui s'aime et se soutient."

Pas la première collaboration

Si Vanessa Paradis et Samuel Benchetrit ne s'étaient jamais donnés la réplique, ils avaient néanmoins déjà travaillé ensemble, notamment avec cette pièce Maman, dont il est le metteur en scène et l'auteur. Mais aussi pour le tournage du film Chien, réalisé par Samuel Benchetrit en 2017. Mais à ce moment-là, le cinéaste reste derrière la caméra et laisse d'autres acteurs travailler à sa place. À l'époque, le couple qu'il forme avec Vanessa Paradis est tout nouveau et les deux s'affichent plus amoureux que jamais. Six ans plus tard, c'est toujours le cas et ça fait plaisir à voir !