Diaporama : "C'est devenu compliqué pour nous" : Vanessa Paradis, son couple avec Samuel Benchetrit mis à l'épreuve

1 / 17 "C'est devenu compliqué pour nous" : Vanessa Paradis, son couple avec Samuel Benchetrit mis à l'épreuve

"C 'est devenu compliqué pour nous, un couple, de se dire que nous allions être sur scène ensemble tous les soirs" confie l'actrice à "Madame Figaro"

6 / 17 Heureusement, tout s'est passé au mieux : " Finalement, jouer avec son amoureux, ça pimente la vie. C'est d'autant plus facile que nous jouons un couple qui s'aime et se soutient." Vanessa Paradis, Samuel Benchetrit - Montée des marches du film " De son vivant " lors du 74ème Festival International du Film de Cannes. Le 10 juillet 2021 © Borde-Jacovides-Moreau / Bestimage © BestImage, JACOVIDES-BORDE-MOREAU / BESTIMAGE

8 / 17 Couverture de "Madame Figaro" du vendredi 7 avril 2023 © Madame Figaro

Vanessa Paradis et son mari Samuel Benchetrit lors de l'anniversaire (trois ans) de l'hôtel Les Jardins du Faubourg à Paris le 9 juin 2022.