Vanessa Paradis : Son mari Samuel Benchetrit joue les fans en concert

C'est sous les applaudissements de son mari que Vanessa Paradis a terminé en beauté sa série de trois concerts au Casino de Paris. Le 13 décembre 2019, la chanteuse a pu compter sur le soutien de Samuel Benchetrit pour une nouvelle représentation parisienne qui a fait salle comble.

Tandem, Divine Idylle, Dis-lui toi que je t'aime... Trois soirs d'affilée, Vanessa Paradis a ravi ses nombreux fans en reprenant ses chansons les plus populaires, récemment rééditées dans une nouvelle compilation baptisée Best of & Variations. Radieuse dans ses tenues de scène lamées, l'interprète de 46 ans est apparue en pleine forme. Vendredi soir, pour le dernier concert de cette étape parisienne, c'est encouragée par son époux Samuel Benchetrit qu'elle est montée sur scène. Une fois le spectacle terminé, la chanteuse et le réalisateur ont quitté les lieux ensemble, en se faufilant tant bien que mal au milieu des admirateurs qui guettaient leur départ par la sortie des artistes. Le couple, marié depuis le printemps 2018, se fréquente depuis maintenant trois ans.