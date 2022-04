Johnny Depp : Qui est Lori Anne Allison, sa première femme ?

Accusé d'être un mari alcoolique et violent par son ex-femme Amber Heard, Johnny Depp peut compter sur le soutien de sa toute première épouse : Lori Anne Allison. Maquilleuse née en 1957, la jeune femme avait tenté à l'époque de devenir ingénieure du son avant de perdre partiellement l'audition lors d'une séance d'enregistrement. Elle était donc naturellement revenue à sa première passion : la beauté. À 26 ans, en 1983, elle épouse Johnny Depp lors d'une cérémonie discrète alors qu'il n'est pas connu du grand public. C'est elle qui va le mener à la gloire en lui présentant l'acteur Nicolas Cage.

Les deux hommes s'entendent immédiatement à merveille. Grâce à Nicolas Cage, Johnny Depp obtient l'année suivante son premier rôle au cinéma dans Les Griffes de la nuit, le film d'horreur de Wes Craven. Suite à cette expérience décisive, Johnny Depp est persuadé d'avoir trouvé sa voie et entre ensuite dans une école de formation de théâtre. Il obtient quelques rôles de second plan notamment dans les films Platoon (1986) et dans la série 21 Jump Street (1987). Il devient ensuite rapidement une star internationale lorsque Tim Burton lui propose le rôle principal dans le film Edward aux mains d'argent (1990).

Malheureusement, le couple se sépare en 1985. Malgré tout, Johnny Depp et Lori Anne Allison restent en très bons termes. Véritable ange gardien de l'acteur, Lori Anne l'a d'ailleurs défendu lorsqu'Amber Heard l'a poursuivi en justice pour violences conjugales. Elle n'était pas la seule puisque ses ex-compagnes Vanessa Paradis (avec lequel il est resté près de quatorze ans) et Winona Ryder ont fait de même et ont défendu l'acteur de 58 ans, papa de Lily-Rose Melody (née le 27 mai 1999) et Jack John Christopher III (né le 9 avril 2002).

Le procès qui oppose l'acteur Johnny Depp et Amber Heard a débuté le 12 avril 2022 au tribunal de Fairfax. Son ex-femme l'accuse de violences conjugales mais aussi d'agression sexuelle. Les avocats d'Amber Heard ont de nouveau affirmé que Johnny Depp avait "une énorme colère" en lui qui pouvait le transformer en "monstre" et en "démon".