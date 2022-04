Diaporama Johnny Depp : Qui est Lori Anne Allison, sa première femme ?

13 / 19

Exclusif - Johnny Depp rencontre son équipe juridique, dont Ben Chew de Brown Rudnick LLP pour de son procès contre son ex, A.Heard à Los Angeles, Californie, Etats-Unis, le 16 mars 2022. L'acteur se réunissait pour la déposition dans son affaire de violence conjugale et de divorce avec A.Heard, son procès civil de 50 millions de dollars contre son ex, devrait avoir lieu le mois prochain en Virginie. Depp est arrivé à 10 heures et a passé 7 heures dans l'immeuble.