Sofia Coppola : Romy, sa fille avec un célèbre musicien français publie une vidéo hallucinante contre l'avis de ses parents

Mes parents ne sont jamais à la maison

Puis avoir avoir haché son échalote, on voit la fille de la réalisatrice de Virgin Suicides et The Bling Ring tenant un Grammy, qui appartient à son père, leader du groupe versaillais Phoenix. Mais "TikTok ne va pas me rendre célèbre", lâche-t-elle. Puis, elle filme une personne qu'elle dit être Ari, le petit ami de sa baby-sitter, parce que "mes parents ne sont jamais à la maison, donc ce sont mes parents de remplacement." Elle avoue enfin que ses parents l'interdisent d'être présente sur les réseaux sociaux, mais étant déjà punie, pourquoi ne pas enfreindre cette règle. Devenue virale en seulement quelques heures, cette vidéo a fait de Romy Mars la nouvelle star des Nepo baby, n'en déplaisent à ses parents, qui doivent être probablement à l'origine de la suppression de celle-ci. Sofia Coppola, réalisatrice de l'inoubliable Lost in Translation, et son chéri français, Thomas Mars sont ensemble depuis 2005, mariés depuis 2011 et sont les parents de Romy et sa soeur Cosima.