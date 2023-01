Brad Pitt et Angelina Jolie : Shopping en solo pour leurs filles, complicité loin de leurs parents

Dans la famille Jolie-Pitt, les enfants prennent peu à peu leur indépendance ! Déjà partie pour une fac réputée du sud des Etats-Unis (faisant la grande fierté de sa mère Angelina Jolie), Zahara, qui vient de fêter ses 18 ans, a emmené sa petite soeur Shiloh faire du shopping le 7 janvier dernier à Los Angeles. Et les deux soeurs, souriantes, ont montré à quel point elles étaient proches.

En pleine discussion, parfois plongées dans un véritable fou rire, les filles de l'ex-couple star des Brangelina n'ont en réalité que 16 mois d'écart et paraissent profiter de ces moments ensemble, elles qui doivent moins se voir depuis que l'aînée a débuté ses études supérieures. Et dans leur grande fratrie (qui compte deux grands frères, Maddox, 21 ans et Pax, 19 ans mais aussi des jumeaux Knox et Vivienne, 14 ans), il ne doit pas être facile de trouver du temps en duo !

Shiloh, retour au look "garçonne"

L'occasion pour les plus experts de remarquer qu'après quelques mois pendant lesquels elle avait laissé pousser ses cheveux, Shiloh a de nouveau tout rasé pour retourner à une coupe courte sûrement bien plus pratique. Vêtue d'un short de pyjama et d'un large sweat, la jeune fille, qui a toujours eu un look plutôt masculin, semblait être sortie en toute détente pour ce petit tour de shopping.

Sa soeur, plus vieille mais bien plus petite en taille, était plus apprêtée : parfaitement coiffée, elle avait revêtu un tee-shirt noir et un jean. Une véritable petite adulte, qui avait dû rentrer à Los Angeles pour passer Noël et les fêtes de fin d'année en famille. Sans que l'on sache si les enfants ont vu leur père Brad Pitt, avec qui les relations sont difficiles depuis le divorce.

Accusé par certains d'avoir étranglé leur frère aîné lors d'une dispute phénoménale, l'acteur avait vu toute sa tribu prendre parti pour leur mère. Cependant, il n'a jamais cessé de les encenser en public : interrogé cet été sur l'entrée à la fac de Zahara, justement, l'acteur s'était montré dithyrambique. "Je suis tellement fier d'elle. Elle est si intelligente. Elle va s'épanouir encore plus au collège. C'est un moment excitant et magnifique pour trouver sa propre voie et poursuivre ses intérêts. Je suis si fier", avait-il confié au magazine Vanity Fair, avant d'ajouter : "Où va le temps, n'est-ce pas ? Ils grandissent trop vite. Ça fait monter la larme à l'oeil".