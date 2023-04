Diaporama : "Tu es juste une ordure" : Florent Pagny au secours de son ex Vanessa Paradis, maltraitée par un homme célèbre

1 / 13 "Tu es juste une ordure" : Florent Pagny au secours de son ex Vanessa Paradis, maltraitée par un homme célèbre

2 / 13 Florent Pagny n'est pas près d'oublier sa relation avec Vanessa Paradis et ce même si elle date d'il y a de nombreuses années. Vanessa Paradis, Florent Pagny et Mathilda May en soirée à Paris © BestImage, BALDINI / BESTIMAGE

3 / 13 Dans son autobiographie Pagny par Florent, paru le 5 avril 2023 aux éditions Fayard, le chanteur de 61 ans est revenu sur cette histoire. Florent Pagny et Vanessa Paradis en 1992 © BestImage, BERTRAND RINDOFF PETROFF / BESTIMAGE

4 / 13 Malgré la récidive de son cancer du poumon, il garde le sourire et se remémore cette divine idylle avec Vanessa Paradis qui a débuté en 1989. Captures d'écran du reportage "Florent Pagny, mon combat" diffusé sur TF1 lors de l'émission Sept à huit le dimanche 5 mars 2023. © Captures ecran TF1 via Bestimage © BestImage, Capture TV TF1 via Bestimage

5 / 13 Alors qu'elle avait 16 ans et lui 27, soit onze années de plus. Captures d'écran du reportage "Florent Pagny, mon combat" diffusé sur TF1 lors de l'émission Sept à huit. © Captures ecran TF1 via Bestimage © BestImage, Capture TV TF1 via Bestimage

6 / 13 Et grâce à cette différence d'âge, cette maturité, il a pu l'aider dans des moments des plus difficiles. Vanessa Paradis et Florent Pagny © BestImage, BERTRAND RINDOFF PETROFF / BESTIMAGE

7 / 13 Il a en effet dévoilé qu'il avait "sauvé" celle qui est devenue ensuite la mère de Lily-Rose et Jack Depp. Florent Pagny et Vanessa Paradis en 1992 © BestImage, BERTRAND RINDOFF PETROFF / BESTIMAGE

8 / 13 Florent Pagny et Vanessa Paradis en soirée avec Mathilda May © BestImage, BALDINI / BESTIMAGE

9 / 13 Florent Pagny et Vanessa Paradis © BestImage, CHARRIAU / BESTIMAGE

10 / 13 "Pagny par Florent", aux éditions Fayard.

11 / 13 Florent Pagny et Azucena - Cathy Guetta fête son anniversaire. © BestImage, RACHID BELLAK / BESTIMAGE

12 / 13 Exclusif - Florent Pagny - Sorties de l'émission "Vivement Dimanche" au studio Gabriel à Paris, le 3 novembre 2021. © Christophe Clovis / Bestimage © BestImage, Christophe Clovis / Bestimage