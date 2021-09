Diaporama François-Henri Pinault : Augustin James, son discret fils présent à ses côtés aux obsèques de Florence

Augustin James, François Pinault, Valentina Pinault, Mathilde Pinault, François-Henri Pinault et sa femme Salma Hayek - Obsèques de Florence Rogers-Pinault en l'Église Saint-Sulpice à Paris

François-Henri Pinault et Linda Evangelista - Soirée de gala pour Chanel à New York

Salma Hayek, son beau-fils Augustin (fils de François-Henri Pinault et Linda Evangelista), Alfonso Cuarón (à gauche) et François-Henri Pinault (à droite, de dos). Août 2021.

François-Henri Pinault et son père François Pinault entouré de ses petits enfants, Augustin Evangelista, Mathilde Pinault - Finale de la Coupe de France: PSG - Rennes (2-2). Les Rennais remportent la coupe aux tirs aux buts, leur premier trophée depuis 1971. Stade de France, Paris, le 27 avril 2019.

Salma Hayek et son mari François-Henri Pinault - Sorties des obsèques de Florence Rogers-Pinault en l'Église Saint-Sulpice à Paris, le 8 septembre 2021.

François-Henri Pinault et Linda Evangelista - Défilé de mode Alexander McQueen à Paris, en 2006

10 / 12

Maryvonne et François Pinault, Louis et Charles ( les fils de Florence), la famille et les proches de la défunte - Sorties des obsèques de Florence Rogers-Pinault en l'Église Saint-Sulpice à Paris, le 8 septembre 2021.