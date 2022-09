Diaporama : Funérailles d'Elizabeth II : une grande princesse "désinvitée", la belle bourde révélée

Le prince Frederik de Danemark et la princesse Mary - Jubilé d'or de la reine Margrethe II de Danemark : Arrivées au dîner de gala le 11 septembre 2022.

Le prince Frederik de Danemark et la reine Margrethe II - Les chefs d'état et les têtes couronnées du monde entier viennent saluer le cercueil de la reine Elizabeth II d'Angleterre à Westminster Hall le 18 septembre 2022.

La reine Margrethe II de Danemark - Les chefs d'état et les têtes couronnées du monde entier viennent saluer le cercueil de la reine Elizabeth II d'Angleterre à Westminster Hall le 18 septembre 2022.

Les reines Elizabeth et Margrethe avec leurs époux Henrik et Philip en 2000

Les reines Elizabeth et Margrethe en 1979

Les reines Elizabeth et Margrethe à Windsor en 2000

12 / 12

Princesse Mary et prince Frederik, prince Christian et prince Vincent et princesse Josephine - Arrivées au déjeuner du jubilé des 50 ans de règne de la reine Margrethe II de Danemark sur le bateau royal danois Dannebrog à Copenhague. Le 11 septembre 2022