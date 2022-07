Diaporama : George de Cambridge : Adorable rencontre avec Novak Djokovic à Wimbledon, le jeune prince impressionné !

17 / 26

Le prince William, duc de Cambridge, et Catherine (Kate) Middleton, duchesse de Cambridge, avec le prince George de Cambridge dans les tribunes de la finale du tournoi de Wimbledon, le 10 juillet 2022. © Ray Tang/Zuma Press/Bestimage

Prince William, Duke of Cambridge, and Catherine (Kate) Middleton, Duchess of Cambridge, with Prince George of Cambridge in the stands of the final of the Wimbledon tournament, July 10, 2022.