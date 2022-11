Diaporama : Gérard Jugnot, son mariage avec Patricia, 30 ans de moins : photos de leurs tenues peu conventionnelles

Gérard Jugnot et son épouse Patricia Campi lors de la représentation de la pièce "La Machine de Turing" lors du Festival de Ramatuelle, France. © Cyril Bruneau/Festival de Ramatuelle/Bestimage. © BestImage, Cyril Bruneau

Les photos du mariage de Gérard Jugnot et sa femme Patricia en 2016. © Youtube

Gérard Jugnot et sa femme Patricia Campi - Montée des marches du film "Coupez !" pour la cérémonie d'ouverture du 75ème Festival International du Film de Cannes. © Olivier Borde / Bestimage. © BestImage, Olivier Borde / Bestimage

Gérard Jugnot et sa femme Patricia Campi lors de la quatrième soirée de la 3ème édition du Festival Cinéroman à Nice, France, le 23 octobre 2021. © Bruno Bebert/Bestimage. © BestImage, Bruno Bebert

Gérard Jugnot et sa femme Patricia Campi - Montée des marches du film "Coupez !" pour la cérémonie d'ouverture du 75ème Festival International du Film de Cannes. Le 17 mai 2022 © Cyril Moreau / Bestimage © BestImage, Cyril Moreau

Gérard Jugnot et sa femme Patricia Campi - People à la Suite cadeaux DPA à l'hôtel JW Marriott lors du 75ème Festival International du Film de Cannes le 25 mai 2022. DPA Cannes via Bestimage. © BestImage

Gérard Jugnot et sa femme Patricia Campi - Photocall du dîner d'ouverture du 75ème Festival International du Film de Cannes. Le 17 mai 2022 © Borde-Jacovides-Moreau / Bestimage. © BestImage, Borde-Jacovides-Moreau

Gérard Jugnot et sa femme Patricia Campi - Photocall du dîner d'ouverture du 75ème Festival International du Film de Cannes. Le 17 mai 2022 © Borde-Jacovides-Moreau / Bestimage. © BestImage, Borde-Jacovides-Moreau

Patricia Campi et son mari Gérard Jugnot - Concert du 13ème Gala 2018 de l'Association pour la Recherche sur Alzheimer à la salle Pleyel à Paris le 12 février 2018. © Coadic Guirec-Pierre Perusseau/Bestimage. © BestImage, Coadic Guirec-Pierre Perusseau

Gérard Jugnot et sa femme Patricia Campi - People au concert du 13ème Gala 2018 de l'Association pour la Recherche sur Alzheimer à la salle Pleyel à Paris le 12 février 2018. © Coadic Guirec-Pierre Perusseau/Bestimage © BestImage, Coadic Guirec-Pierre Perusseau

Gérard Jugnot et sa compagne Patricia Campi - Montée des marches du film "Twin Peaks" lors du 70ème Festival International du Film de Cannes. Le 25 mai 2017. © Denis Guignebourg / Bestimage. © BestImage, Denis Guignebourg

Gérard Jugnot et sa compagne Patricia Campi - Montée des marches du film "Twin Peaks" lors du 70ème Festival International du Film de Cannes. Le 25 mai 2017. © Denis Guignebourg / Bestimage. © BestImage, Denis Guignebourg

Gérard Jugnot et sa compagne Patricia Campi - Montée des marches du film "Twin Peaks" lors du 70ème Festival International du Film de Cannes. Le 25 mai 2017. © Borde-Jacovides-Moreau/Bestimage. © BestImage, Borde-Jacovides-Moreau

Gérard Jugnot et sa femme Patricia Campi - Photocall de la 42ème cérémonie des Cesar à la salle Pleyel à Paris, le 24 février 2017. © Dominique Jacovides - Olivier Borde / Bestimage. © BestImage, Dominique Jacovides - Olivier Borde

18 / 20