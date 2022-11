Gérard Jugnot, son mariage avec Patricia, 30 ans de moins : photos de leurs tenues peu conventionnelles

W9 diffuse ce dimanche 13 novembre le film Babysitting (2014) avec Alice David (Sonia), Enzo Tomasini (Rémi), Philippe Lacheau (Franck), Vincent Desagnat (Ernest), Tarek Boudali (Sam), Clotilde Courau (Claire) et Gérard Jugnot dans le rôle de Marc Schaudel.

Depuis 2015, Gérard Jugnot vit un amour sans nuage avec l'illustratrice Patricia Campi, une jeune femme de 30 ans sa cadette avec laquelle il s'est marié en 2016 à Porquerolles dans le Var (voir les images du mariage dans notre diaporama). Chez nos confrères de Femme Actuelle, l'acteur de 51 ans avait même confié s'être marié sous les conseils de sa star de fils, Arthur Jugnot. "Mariage plus vieux, mariage heureux. J'avais soumis l'idée à mon fils : 'T'as jamais fait cette connerie, vas-y !' J'ai suivi son conseil et j'en suis très heureux", avait-il dit. En juin dernier, son fils s'est lui-même marié avec Flavie Péan, ex-Victoire dans Plus belle la vie sur France 3. Sa mère Cécile Magnan, ex-femme de Gérard Jugnot était également présente.

Déjà huit ans d'amour pour Gérard Jugnot et Patricia

C'est sur le tournage du film Entre amis d'Olivier Baroux que Gérard Jugnot et Patricia, alors juriste employée à la mairie de Marseille, se sont rencontrés à l'été 2014. Une rencontre qui marque le début d'un coup de foudre entre l'acteur et la jeune femme. Auparavant, Gérard Jugnot était en couple avec l'actrice Saïda Jawad avec laquelle il est resté dix ans.

"Nous nous sommes séparés parce que nous étions arrivés au bout d'une belle histoire. Et c'est la vie. D'ailleurs, c'est elle qui est partie et je n'ai pas de honte à le dire. Moi, j'ai été très heureux avec elle, je n'ai jamais souffert du fait qu'elle soit une actrice et nous nous sommes quittés en bons termes", avait témoigné l'acteur chez nos confrères du Figaro en décembre 2014. Avec sa belle Patricia, Gérard Jugnot n'hésite pas à faire quelques apparitions publiques notamment lors du dernier Festival de Cannes en mai dernier où les deux tourtereaux sont apparus main dans la main affichant une belle complicité !