Diaporama Gigi Hadid et Zayn Malik : Jeunes parents attentionnés pour leur fille Khai

1 / 18 Gigi Hadid et Zayn Malik : Jeunes parents attentionnés pour leur fille Khai

2 / 18 Exclusif - Gigi Hadid, son compagnon Zayn Malik et leur fille Khai sortent déjeuner au restaurant The Smile à New York.

3 / 18 Exclusif - Gigi Hadid, son compagnon Zayn Malik et leur fille Khai se rendent au Musée américain d'histoire naturelle de New York. Le 26 mars 2021.

4 / 18 Exclusif - Gigi Hadid, son compagnon Zayn Malik et leur fille Khai sortent déjeuner au restaurant The Smile à New York. Le 25 mars 2021.

5 / 18 Exclusif - Gigi Hadid, son compagnon Zayn Malik et leur fille Khai se rendent au Musée américain d'histoire naturelle de New York. Le 26 mars 2021.

6 / 18 Gigi Hadid de retour sur les podiums après son accouchement - Le défilé Automne Hiver 2021-2022 de Versace à Dubaï, Emirats Arabes Unis le 5 mars 2021.

7 / 18 Gigi Hadid donne ses astuces beauté dans une vidéo pour le magazine "Vogue". Le 4 février 2021.

8 / 18 Exclusif - Yolanda Hadid promène sa petite fille Kai, fille de Gigi Hadid, à New York le 11 mars 2021.

9 / 18 Exclusif - Gigi Hadid, son compagnon Zayn Malik et leur fille Khai sortent déjeuner au restaurant The Smile à New York.

10 / 18 Exclusif - Gigi Hadid, son compagnon Zayn Malik et leur fille Khai se rendent au Musée américain d'histoire naturelle de New York. Le 26 mars 2021.

11 / 18 Exclusif - Gigi Hadid, son compagnon Zayn Malik et leur fille Khai sortent déjeuner au restaurant The Smile à New York. Le 25 mars 2021.

12 / 18 Exclusif - Gigi Hadid, son compagnon Zayn Malik et leur fille Khai se rendent au Musée américain d'histoire naturelle de New York. Le 26 mars 2021.

13 / 18 Gigi Hadid et son petit ami Zayn Malik - Soirée Costume Institute Benefit Gala 2016 (Met Ball) sur le thème de "Manus x Machina" au Metropolitan Museum of Art à New York, le 2 mai 2016.

14 / 18 Gigi Hadid - Sorties du défilé Miu Miu collection prêt-à-porter Automne/Hiver 2020-2021 lors de la Fashion Week à Paris le 3 mars 2020.

15 / 18 Exclusif - Gigi Hadid et Zayn Malik à New York le 29 avril 2018.

16 / 18 Gigi Hadid à New York le 15 janvier 2021.

17 / 18 Gigi Hadid et Zayn Malik, réconciliés, sont allés dîner ensemble pour l'anniversaire de Zayn à New York le jour de ses 27 ans le 12 janvier 2020.