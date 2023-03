Diaporama : Gilbert Montagné, son fils marié à la fille de sa femme Nikole : "On ne s'y attendait pas..."

Gilbert Montagné, son fils marié à la fille de sa femme Nikole : "On ne s'y attendait pas..."

Nikole est la seconde épouse de Gilbert Montagné. Gilbert Montagné et sa femme Nikole - Sorties des obsèques de Michel Delpech en l'église Saint-Sulpice à Paris, le 8 janvier 2016. © BestImage

Quand ils se sont mis ensemble, ils sortaient tous deux d'un divorce. Exclusif - Gilbert Montagné et sa femme Nikole - Backstage - Enregistrement de l'émission "M6 sur son 31". © Cédric Perrin / Bestimage © BestImage, CEDRIC PERRIN / BESTIMAGE

Il avait deux enfants, elle trois, et ont ainsi formé une jolie famille recomposée. Exclusif - Gilbert Montagné chante son tube "Les sunlights des tropiques" - Enregistrement de l'émission "M6 sur son 31". © Christophe Clovis / Bestimage © BestImage, Christophe Clovis / Bestimage

Puis Eric, le fils de Gilbert Montagné, s'est rapproché de Cécile, la fille de Nikole. Gilbert Montagné et sa femme Nikole assistent au combat de boxe opposant le français Tony Yoka au congolais Martin Bakula à l'AccorHotels Arena à Paris, le 14 mai 2022. © Coadic Guirec/Bestimage © BestImage, COADIC GUIREC / BESTIMAGE

Fou d'amour, ils se sont même mariés. Exclusif - Gilbert Montagné et sa femme Nikole ont fait un arrêt juste à la sortie de l'avion au mémorial des victimes du 14 juillet sur la Promenade des Anglais au kiosque Albert 1er. Une visite de recueillement assez courte juste avant son concert du soir à Nice le 22 juillet 2016. © BestImage

"On ne s'y attendait pas, la vie est folle..." Gilbert Montagné et sa femme Nikole - Championnat du Monde de Kickboxing au Grand Palais Ephémère à Paris le 31 Mai 2022. © Bertrand Rindoff / Bestimage © BestImage, BERTRAND RINDOFF PETROFF / BESTIMAGE

