Gilbert Montagné, son fils marié à la fille de sa femme Nikole : "On ne s'y attendait pas..."

L'amour est omniprésent dans cette belle et grande famille. Sous toutes ses formes. Quand il s'est mis en couple avec Nikole, le chanteur Gilbert Montagné avait deux enfants et sa partenaire en avait trois. Or, les années passant, en grandissant côte à côte, Eric, le fils de l'artiste, s'est considérablement rapprochée de sa fille à elle, Cécile... et ils ont même fini par se marier, à la surprise générale.

Quand il a rencontré Nikole, Gilbert Montagné ne voyait en elle qu'une collaboratrice. Ils étaient tous deux en couple, mais ont fini par tous deux divorcer. Le chanteur s'était uni à Maureen Byrne en janvier 1975 et avait divorcé en 1993 après la naissance de leurs deux fils, Eric et Nicolas. Cette séparation l'avait plongé dans une tristesse infinie... tristesse dans laquelle s'est reconnue Nikole.

De longues conversations ont suivi ces ruptures. Puis finalement, Gilbert Montagné a fait le premier pas - ne l'avait-il pas prédit en interprétant On va s'aimer ? "Quand nous avons commencé à vivre ensemble, ma fille Cécile avait 15 ans, et Eric, le fils de Gilbert, avait 20 ans, explique Nikole dans les colonnes du magazine Gala. Quelques années plus tard, ils se sont plu. On ne s'y attendait pas, la vie est folle..."

Aujourd'hui, Nikole est plus que la partenaire de vie de Gilbert Montagné. Elle est son épouse, son assistante de production, son manager, sa styliste et tient un joli rôle de guide spirituel. Les amoureux ont également deux petits enfants en commun, Mia et Ava. "Comme tous les artistes, il a du tempérament, assure Nikole. Je dois être solide. On s'accroche puis on se rapproche. Je n'ai jamais regretté mon choix. C'est un homme qui m'apporte une sensibilité différente. Une séduction renouvelée aussi." L'amour brûle donc toujours autant, sous les Sunlights des tropiques...

