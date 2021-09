Gilbert Montagné avec Nikole et leurs petits enfants pour une soirée très spéciale

Ils ne pouvaient tout simplement pas manquer ça. Gilbert Montagné et son épouse Nikole se sont rendus ensemble à la cérémonie de remise des insignes d'Officier de la Légion d'Honneur, célébrée au sein même du ministère des Solidarités et de la Santé à Paris, le mercredi 22 septembre 2021, où le chanteur des années 1980 a été décoré.

Ils étaient venus accompagnés de leurs quatre petits-enfants, tous habillés sur leur trente-et-un pour ce jour spécial. Leur grand père Gilbert Montagné a ainsi été décoré sous leurs yeux ébahis et en la présence de nombreuses personnalités. Citons Sophie Cluzel, secrétaire d'état chargée des personnes handicapées, Daniel Russo et son épouse Lucie, Isabelle Gaudon ou même encore, Laurent Baffie. Gilbert Montagné a ainsi pu compter sur ses amis les plus proches pour cette cérémonie de remise des insignes d'Officier de la Légion d'Honneur. Une récompense dont il est extrêmement fier.

Lui-même aveugle, Gilbert Montagné a beaucoup fait pour les personnes en situation de handicap en France. Né grand prématuré, à seulement 5 mois de grossesse, l'artiste est aveugle depuis sa petite enfance, comme il le racontait à Paris Match. Interné au service de néonatalité de l'hôpital de Port-Royal, à Paris, il aurait reçu un surdosage en oxygène qui a eu pour effet de brûler ses nerfs optiques. "Depuis cette minute, je suis non-voyant", avait-il précisé.

Gilbert Montagné avait voulu endosser le rôle de porte-parole pour les personnes souffrant de malvoyance. Il a notamment accepté une mission sur l'intégration des aveugles et des malvoyants et avait été nommé secrétaire national chargé des handicaps au sein de l'UMP (ex LR) en mars 2009 avant de démissionner deux ans plus tard.