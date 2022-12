Gilbert Montagné : Son incroyable chanson dédiée à Kylian Mbappé déclenche un énorme buzz !

Si certains en doutaient un peu ces derniers temps, Kylian Mbappé leur a parfaitement rappelé pendant cette Coupe du monde qu'il est certainement le meilleur joueur du monde à l'heure actuelle. Avec déjà 5 buts à son actif, l'attaquant du Paris Saint-Germain éblouit de sa classe la plus grande compétition du football, 4 ans après avoir éclaté aux yeux du monde lors du tournoi organisé en Russie. Une réussite qui a visiblement nourri l'inspiration et la créativité de Gilbert Montagné, puisque le chanteur de 70 ans a décidé de reprendre l'un de ses plus grands tubes, les fameux Sunlights des tropiques en changeant les paroles pour en faire un hymne à la gloire du sportif de 23 ans.

Les internautes déjà fans de la chanson !

Sur la vidéo, partagée sur ses réseaux sociaux, on peut voir Gilbert Montagné en train d'enregistrer sa chanson et si la mélodie reste la même, les paroles ont été modifiées et devraient faire bien plaisir à la star des Bleus. "Mbappé, tous tes buts sont magnifiques. En équipe de France t'es magique. Tu nous fais tellement rêver. Depuis longtemps, Mbappé", chante-t-il notamment. De quoi ravir sa communauté, qui se délecte de cette reprise footballistique, à l'image de l'humoriste Alexandre Kominek : "T'es le meilleur Gilbert ! merci", écrit-il. Et ce n'est pas le seul puisque les messages sont tous très bienveillants. "Toujours un bonheur de t'entendre", "J'adore, vous nous donnez une énergie incroyable" ou encore "Quel hommage aussi magnifique à Kylian et aux Bleus !!!", tout le monde est à l'unisson !