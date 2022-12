Gilbert Montagné : Cette relation amoureuse très particulière entre son fils et un autre membre de sa famille

Chez les Montagné, on fait tout en famille. En effet, la famille du célèbre chanteur et hitmaker français Gilbert Montagné, qui fête aujourd'hui même en ce 28 décembre ses 71 ans, présente une particularité peu commune, si ce n'est carrément singulière : le fils de Gilbert Montagné est marié avec la fille de sa femme. On pourrait croire à un Kamoulox, mais vous avez bien lu, c'est bel et bien vrai. On vous explique.

Prenons les choses dans l'ordre : Gilbert Montagné a eu deux fils de son premier mariage avec Maureen Byrne prénommés Nicolas et Éric. Mais le chanteur divorce de ce premier mariage et se rapproche progressivement de celle qui est alors sa collaboratrice toujours, Nikole. Au point de l'épouser en 1999. Mais celle qui devient alors Nikole Montagné a également été mariée auparavant et a déjà eu trois enfants issus de cette précédente union : Julien, Cécile et Maya.

C'est alors que la belle famille se rencontre. Entre Nicolas, fils de Gilbert, et Cécile, fille de Nikole, c'est tout simplement le coup de foudre. À tel point que les deux tourtereaux vont à leur tour se marier. "Quand j'ai su qu'ils s'aimaient, je leur ai dit : 'Faites ce que vous voulez, mais soyez heureux.' Ils m'ont écouté", disait à ce sujet Gilbert Montagné dans une interview accordée à nos confrères et consoeurs du magazine Gala en 2010.

L'amour avant tout

Même si cela peut paraître un peu déstabilisant sur le papier, rien d'étrange finalement puisque Nicolas et Cécile n'ont donc aucun lien de famille direct en commun. Le fils du chanteur et son épouse ont par la suite eu deux filles, Mia et Ava. "Devenir grand-père a été une grande révélation. Maintenant, j'ai envie de transmettre...", ajoutait Gilbert Montagné lors de ce même entretien.

Au cours des derniers mois, l'interprète des meilleurs tubes de karaoké ever que sont Sous les sunlights des tropiques et On va s'aimer a été particulièrement productif. Il a sorti un nouvel album en 2021 intitulé The Fool in love, dévoilé un nouveau livre nommé Lounaciel et on a également pu le voir dans la saison 3 du programme de TF1 Mask Singer. Gilbert Montagné faisait partie des candidats que les enquêteurs devaient découvrir, et il était déguisé en arbre.