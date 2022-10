La Boîte à secrets : "Elle m'a apporté énormément" Gilbert Montagné très ému en évoquant sa femme Nikole

On va s'aimer, Les sunlights des tropiques, Quelques notes de musique... Ce sont des titres sur lesquels nous avons tous chanté et dansé ! Ils sont signés Gilbert Montagné ! Le chanteur de 70 ans était l'invité ce vendredi 21 octobre de la Boîte à secrets présentée par Faustine Bollaert sur France 3. Il était entouré d'Amel Bent et de Yannick Noah.

En plus d'être un chanteur heureux, Gilbert Montagné est aussi un chanteur amoureux. Lors de cette émission, l'interprète de On va s'aimer s'est exprimé comme rarement sur sa femme Nikole avec laquelle il est marié depuis 25 ans. "Vingt-cinq ans de mariage, c'est presque rare aujourd'hui, c'est quoi le secret ?", lui a ainsi demandé Faustine Bollaert. "J'ai eu le bonheur de la rencontrer de près il y a vingt-cinq ans, a raconté Gilbert Montagné avant d'ajouter. C'est une personne exceptionnelle. C'est quelqu'un qui m'a reconstruit. Je venais d'une situation très difficile." Face à Faustine Bollaert, le chanteur n'a pas su contenir ses larmes : "C'est stupide de craquer comme ça, je n'aime pas ça. Mais elle m'a apporté énormément. Elle le problème, c'est qu'elle m'apporte toujours autant", a-t-il confié avec beaucoup d'émotion tout en visionnant quelques photos de lui et sa femme.

On s'est réparés l'un l'autre

En décembre 2018, Gilbert Montagné et sa femme Nikole s'était confié au magazine Gala à l'occasion d'une interview croisée. Cette dernière s'était confiée sur sa relation avec le chanteur : "Dès le départ, Gilbert a eu l'écoute dont toute femme rêverait. Il était là. En fait, on s'est consolés, on s'est réparés l'un l'autre. Enfin, peut-être que, plus que lui, j'ai eu besoin de son aide. Au fil des années, quelque chose de profond s'est noué, et les familles se sont recomposées doucement." Avant d'être marié à Nikole, Gilbert Montagné était marié à Maureen Byrne avec laquelle il a eu deux fils, Nicolas et Eric. Ils ont divorcé en 1993. De son côté, sa femme Nikole, au moment de sa rencontre avec son mari, était mère de trois enfants : Julien, Cécile et Maya qui avaient respectivement "quinze, treize et huit ans".