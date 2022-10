La Boîte à secrets : Amel Bent fond en larmes à la révélation d'une surprise, la séquence bouleversante

Ce vendredi 21 octobre 2022, France 3 diffusait le 13e numéro de La Boîte à secrets. C'est toujours Faustine Bollaert qui s'est retrouvée à la présentation et qui a accueilli cette fois sur son plateau trois nouvelles personnalités, à savoir Yannick Noah, Gilbert Montagné et Amel Bent.

La chanteuse avait mis le paquet niveau look pour l'occasion en misant sur une sublime robe noire décolletée, assortie à des cuissardes en cuir et elle n'avait pas hésité à prendre la pose en coulisses avant de rejoindre le plateau, sans savoir quelles surprises l'attendaient. Et la chanteuse a été gâtée ! À tel point que ses larmes ont coulé tout au long de l'émission, jusqu'à ruiner son maquillage. "Le seul souvenir que j'ai c'est qu'il y avait beaucoup de trous dans le contouring, j'ai beaucoup pleuré", a-t-elle d'ailleurs ironisé en story Instagram dans la soirée alors qu'elle recevait de nombreux messages des internautes.

Il faut dire que plusieurs de ses proches avaient fait le déplacement pour l'honorer, à commencer par ses équipes de tournées, mais aussi Slimane ou encore certains de ses Talents de The Voice, toutes saisons confondues. Mais c'est surtout Camélia Jordana qui semble avoir touché en plein coeur Amel Bent. En l'entendant réinterpréter son tube culte Ma philosophie, la chanteuse a automatiquement fondu en larmes. "Ma soeur Camélia, tu m'as tuée ! Parce que cette chanson, de sa bouche, elle résonne encore différemment. Je sais quand elle la chante, ce que ça veut dire pour elle", a-t-elle expliqué après coup.

"Pourquoi il y a eu ces larmes immédiates entre vous ?", s'est quand même demandée Faustine Bollaert. Et pour son invitée d'adresser une touchante déclaration d'amitié à Camélia Jordana : "C'est une amie, c'est une soeur avec qui je chante. Je suis très admirative de la chanteuse, mais aussi de la femme qu'est Camélia, évidemment la chanteuse mais la femme parce qu'elle n'a peur de rien, elle est complètement chtarbée. Et je sais que quand elle chante Ma philosophie, elle met encore autre chose dedans et ça me touche énormément. Je l'aime et la respecte énormément."

Du côté des audiences, La Boîte à secrets a été suivie par 1,56 million de téléspectateurs. La part de marché s'est élevée à 9,0% du public et à 3,7% sur les FRDA-50. l'émission s'est terminée avec 2 millions de téléspectateurs qui étaient devant le poste pour 15% de PDA.