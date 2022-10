Amel Bent sublime et décolletée face à Yannick Noah et Gilbert Montagné, l'émotion au rendez-vous

Les émissions se suivent, mais ne se ressemblent pas ! Ce vendredi 21 octobre 2022, France 3 diffuse le 13e numéro de La Boîte à secrets. Une émission toujours présentée par Faustine Bollaert. Une fois encore, la divine présentatrice de 43 ans a reçu de prestigieux invités pour l'occasion.

Amel Bent a fait le déplacement pour participer à La Boîte à secrets. Pour l'occasion, elle a misé sur un sublime haut noir décolleté et un pantalon en cuir de la même couleur. Seule ou en compagnie des autres invités, elle a pris la pose en coulisses avant de rejoindre le plateau, sans savoir quelles surprises l'attendaient. Et comme vous pouvez le découvrir dans la bande annonce dévoilée par France 3 sur Twitter, l'émotion sera au rendez-vous pour la maman de Sofia (née le 4 février 2016) et Hana (née le 17 octobre 2017) et Zayn (le 4 avril 2022).

Et elle ne sera pas la seule à avoir les larmes aux yeux. Yannick Noah est aussi présent pour ce numéro inédit et à coup sûr, une fois de plus, a partagé sa bonne humeur légendaire. Et il n'a pas manqué d'avoir les larmes aux yeux au cours du tournage en découvrant l'une de ses surprises. Enfin, c'est le chanteur Gilbert Montagné qui a été convié par Faustine Bollaert à passer un moment d'exception sur le plateau de La Boîte à secrets... la surprise pour lui aussi était très émouvante.