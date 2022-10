Amel Bent, sa fille Hana fête ses 5 ans : photos et vidéos trop craquantes, un très joli cadeau très personnel

C'est une magnifique déclaration d'amour qu'Amel Bent a faite sur Instagram ce 17 octobre 2022. Un puissant et émouvant message destiné à sa fille Hana, qui célèbre son 5e anniversaire. La fillette est la deuxième de la fratrie, puisqu'elle a une grande soeur nommée Sofia, 6 ans et demi, et un petit frère, Zayn, né il y a six mois. Une famille adorable fondée par l'interprète de Ma philosophie et son amoureux, l'entrepreneur Patrick Antonelli.

Sur le réseau social, Amel Bent (37 ans) a donc publié une série de tendres photos et vidéos qui débute de sa grossesse jusqu'à nos jours, permettant de voir l'évolution de la petite. En légende, elle écrit : "5 ans aujourd'hui qu'elle est entrée dans nos vies. La deuxième, celle qui t'apprend, malgré tes craintes que l'amour ne se divise jamais, il se multiplie. Des yeux aussi grands que le monde dans un visage toujours joyeux. 5 ans de ton sourire , tes câlins, de chocolat, de danse et de talons beaucoup trop grands. Comme l'a dit ta grande soeur quand tu es née : WOUAWWWWWW. Ma joie de vivre, je t'aime."

Une publication likée notamment par Nolwenn Leroy, sa collègue de The Voice qui a aussi un enfant de 5 ans, Marin, ou encore Hayet Abidal, mère des enfants du footballeur Eric Abidal, plongée dans l'affaire Hamraoui.